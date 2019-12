Ulkomaat

HS-analyysi: Britannia valitsi brexitin ja ”Boriksen”, ja selkeä päätös voi olla helpotus muulle EU:lle

EU-ero varmistui perjantaina, kun pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolue otti selvän voiton maan parlamenttivaaleissa.Äänestäjien kanta ei jäänyt epäselväksi: Johnson sai valtakirjan toteuttaa brexitin tammikuun lopussa.Konservatiivipuolueella on brittiparlamentin alahuoneessa nyt noin 80 paikan enemmistö. Yhtä vankkaa selkänojaa konservatiivihallituksella ei ole ollut sitten pääministeri Margaret Thatcherin vuoden 1987 vaalivoiton.paikkaenemmistö antaa Johnsonille vapaat kädet viedä Britanniaa haluamaansa suuntaan. Konservatiivivaltaa tulee todennäköisesti kestämään seuraavat viisi vuotta.Työväenpuolue koki karvaan vaalitappion, kun konservatiivipuolue imuroi ääniä labourin perinteisiltä kannatusalueilta Keski- ja Pohjois-Englannissa sekä Walesissa.Moni äänesti brexitin puolesta ja labourin johtajaa Jeremy Corbynia vastaan. Labourin hallussa vuosikymmenet pysyneet vaalipiirit vaihtoivat väriä punaisesta konservatiivipuolueen siniseksi.Johnson kiitti uusia kannattajiaan puheessaan perjantaina:”Saatatte palata äänestämään työväenpuoluetta jo seuraavissa vaaleissa. Olen kiitollinen luottamuksestanne, enkä ota sitä annettuna.”vaalitappio tarkoittaa sitä, että Corbynin aika puolueen johdossa lähenee loppuaan.Vasemman laidan Corbyn on ollut suosittu omiensa joukossa, mutta laajoille äänestäjäjoukoille hän ei ole kelvannut. Syksystä 2015 saakka työväenpuoluetta johtanut Corbyn ei ole onnistunut nostamaan labouria pääministeripuolueeksi, vaikka tilaisuuksia on ollut jo kaksi.”Äänestäjät antoivat selkeän viestin siitä mitä he ajattelevat työväenpuolueesta”, labourin kansanedustaja Jess Phillips sanoi Sky-kanavalle.Vaalitappio ei kuitenkaan kirvoittanut työväenpuolueen johdossa välittömiä eroilmoituksia. Corbyn ilmoitti perjantaina, että hän eroaa vasta ensi vuoden alkupuolella. Labourissa alkaa silti nyt uuden johtajan etsintä.Taistelua vallasta käyvät vasemman siiven corbynilaiset sekä vastapooli, jotka haluaisivat viedä puolueen takaisin poliittiseen keskustaan.Johnsonin konservatiivipuolue jyräsi Englannissa, on poliittinen kuva Skotlannin puolella tyystin erilainen.Nicola Sturgeonin johtama Skotlannin kansallispuolue SNP otti mittavan vaalivoiton. Puolue napsi vaalipiirejä niin konservatiiveilta kuin labouriltakin.Skotlannin itsenäisyyttä ja EU-jäsenyyttä kannattava SNP ei tule katsomaan hiljaa sivusta, kun Johnson vie Britanniaa ulos EU:sta. Sturgeon tulee vaatimaan Johnsonilta uutta kansanäänestystä Skotlannin itsenäisyydestä.”Skotlanti antoi selkeän viestin: emme halua Boris Johnsonin hallitusta emmekä ulos EU:sta”, Sturgeon ilmoitti.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Johnson voi voittaa brexitinsä, mutta hintana saattaa olla Yhdistyneen kuningaskunnan hajoaminen.perumista lupaillut liberaalidemokraattipuolue koki torstain vaaleissa mahalaskun. Toivottua vaalivoittoa ei tullutkaan.Tappiota korosti se, että vasta kesällä aloittanut puoluejohtaja Jo Swinson putosi parlamentista. Swinson hävisi paikkansa SNP:lle vaivaisella 149 äänellä.Myös monet muut tunnetut brexitin kyseenalaistaneet poliitikot menettivät parlamenttipaikkansa. Vaalitulos tuhosi toiveet siitä, että brexit voitaisiin yhä perua.”Viime yön vaalitulos tarkoittaa sitä, että uusi kansanäänestys ei ole enää mahdollinen. Britannia eroaa EU:sta tammikuun 31. päivänä”, People’s Vote -kampanjan johtajiin kuulunut Thomas Cole ilmoitti perjantaina erotessaan.Muun EU:n näkökulmasta Britannian vaalituloksessa on myös hyvää. Johnsonin voittama mittava enemmistö takaa nyt sen, että varsinainen EU-ero saadaan viimeinkin päätökseensä.Muita EU-maita on tuskastuttanut brexitin venyminen. Brittiparlamentin alahuone ei ole löytänyt brexit-kantaa, jolla olisi enemmistön tuki. Nyt tätä huolta ei enää ole.Konservatiivipuolueen kansanedustajaehdokkailta vaadittiin jo etukäteen, että he seisovat konservatiivihallituksen ja EU:n neuvotteleman erosopimuksen takana.uusi hallitus aloittaa erosopimuksen voimaansaattamisen jo ennen joulua.Tuntuva enemmistö takaa sen, että alahuone ei tule kaatamaan tai lykkäämään EU-eroa. Myös ylähuoneella tulee olemaan entistä huonommat mahdollisuudet jarruttaa brexit-lain etenemistä.Mutta vaikka brexit tammikuun lopussa toteutuukin, ei se tarkoita neuvottelujen loppumista. Edessä on vielä se vaikeampi osuus: Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta sopiminen.Neuvotteluista tulee pitkät, monimutkaiset ja monikerroksiset. Johnson on luvannut äänestäjilleen, että vapaakauppasopimuksen runko olisi kasassa ensi vuoden loppuun mennessä.Moni pitää aikataulua liian optimistisena. Kaikista yhteistyön osa-aluista on mahdotonta sopia vajaassa vuodessa.presidentti Donald Trump liittyi perjantaiaamulla Johnsonin onnittelijoihin.”Britannia ja Yhdysvallat ovat nyt vapaita sopimaan massiivisesta uudesta vapaakauppasopimuksesta brexitin jälkeen. Tästä sopimuksesta voi tulla isompi ja tuottoisampi kuin mistään sopimuksesta EU:n kanssa. Aihetta juhlaan, Boris!”, Trump twiittasi.Brittiäänestäjiä on kuitenkin huolestuttanut se, minkälaisia myönnytyksiä Britannia joutuu tekemään Yhdysvalloille uuden kauppasuhteen sinetöimiseksi. Eniten pelkoa ovat herättäneet julkisen terveydenhuollon avaaminen kilpailulle sekä erot ruoka- ja terveysstandardeissa.Johnsonin on nähty ohjaavan Britanniaa kohti Yhdysvaltoja ja pois EU:n vaikutuspiiristä.voi kuitenkin pehmentää Johnsonin aiemmin tiukkaa brexit-linjaa, Britanniassa arvioitiin jo perjantaina.Pääministerin ei tarvitse olla enää varpaillaan konservatiivien kovan brexit-siiven edessä. Halutessaan Johnson voisi pitää Britannian lähempänä EU-sääntelyä kuin mitä vaalikampanjan aikana on annettu ymmärtää.Tähän on konkreettinen houkutinkin: Muu EU ei ole jatkamassa esteetöntä kauppaa Britannian kanssa, jos konservatiivihallitus alkaa luistaa EU:n vähimmäisstandardeista.Suomesta ja muualta EU:sta katsottuna Johnsonin murskavoitto voi herättää ihmetystä. Miksi äänestäjät palkitsivat konservatiivipuolueen brexit-kaaoksesta ja Britannian tulevaisuuden vaarantamisesta?Brexitissä ei ole kuitenkaan kyse vain taloudesta ja järkiperusteista. Brexitin kannatus saa voimansa mielikuvista, tunteista ja periaatteista.Tuki EU-erolle ei ole juuri huvennut kolmessa vuodessa. Samaan aikaan brexit-kannasta on tullut vahvempi jakaja kuin puolueuskollisuudesta.nosti myös työväenpuolueen ja Corbynin heikkous. Moni äänestäjä ei voi sietää Johnsonia, mutta vielä useampi äänestäjä ei voi sietää Corbynia.Jos työväenpuolueen johdossa olisi ollut joku toinen, olisi vaalituloskin voinut näyttää täysin erilaiselta.