Sudanissa ex-presidentti al-Bashirille kahden vuoden arestirangaistus korruptiosta

entinen presidentti Omar al-Bashir on saanut tuomion korruptiosta. Oikeus antoi 75-vuotiaalle al-Bashirille lauantaina kahden vuoden rangaistuksen, jonka tämä joutuu suorittamaan arestissa suljetussa laitoksessa.Jutun tuomari muistutti, että Sudanin lain mukaan 70 vuotta täyttäneet eivät joudu varsinaiseen vankilaan.myönsi oikeudenkäynnissä ottaneensa vastaan 90 miljoonaa dollaria käteistä Saudi-Arabian kuninkaallisilta. Hän kuitenkin kiisti, että rahat olisivat päätyneet hänen yksityiseen käyttöönsä.Al-Bashir aikoo lakimiehensä mukaan valittaa tuomiostaan.Ex-presidentti on muutenkin määrä passittaa suorittamaan rangaistustaan vasta myöhemmin. Ensin oikeus käsittelee toisen al-Bashiria vastaan nostetun syytteen. Hänen epäillään määränneen mielenosoittajia surmattavaksi noin vuosi sitten.syrjäytti al-Bashirin huhtikuussa kuukausia jatkuneiden levottomuuksien jälkeen.Al-Bashir on saamassa myös kansainväliseltä rikostuomioistuimelta syytteet sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta roolistaan Darfurin alueen sodassa viime vuosikymmenellä.Omar al-Bashir ehti johtaa Sudania vuodesta 1989, jolloin hän nousi valtaan vallankaappauksella.