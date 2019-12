Ulkomaat

Albanian tuhoisassa maanjäristyksessä kuoli yli 50, jälkiselvittelyissä on pidätetty yhdeksän ihmistä

Albaniassa

Vahingot

yhdeksän ihmistä on pidätetty marraskuisen maanjäristyksen jälkiselvittelyiden aikana. Pidätettyjä epäillään taposta ja vallan väärinkäytöstä. Lisäksi poliisi etsii vielä kahdeksaa ihmistä.Syyttäjien mukaan muun muassa rakentajia, insinöörejä ja viranomaisia epäillään rakennusmääräysten rikkomisesta, mikä johti talojen sortumiseen järistyksen aikana.51 ihmistä kuoli maanjäristyksessä Albaniassa marraskuun 26. päivä. Järistys oli voimakkuudeltaan 6,4, ja se oli tuhoisin Albaniassa vuosikymmeniin.Noin 900 loukkaantui ja tuhannet menettivät kotinsa. Raunioista onnistuttiin pelastamaan kymmeniä ihmisiä.keskittyivät Durresin rannikkokaupunkiin ja pääkaupunki Tiranan luoteispuolella sijaitsevaan Thumaneen.Durresin poliisipäällikön mukaan alustavissa tutkinnoissa on paljastunut, että tietyt puutteet aiheuttivat rakennusten romahtamisia, mikä puolestaan johti ainakin 23 ihmisen kuolemaan.Laiton rakentaminen on yleinen ongelma Albaniassa, ja useilta rakennuksilta puuttuvat muun muassa oikeat luvat, eivätkä rakennukset noudata turvallisuusmääräyksiä.Albanian hallitus on luvannut rakentaa kotinsa menettäneille uudet talot ensi vuoden aikana.