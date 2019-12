Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksen uhriluku kasvaa: 18 ihmistä kuollut, 20 loukkaantunutta edelleen kriittisessä tilassa

Ulkomaat

Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksen uhriluku kasvaa: 18 ihmistä kuollut, 20 loukkaantunutta edelleen kriittis

Uudessa-Seelannissa

Tulivuorenpurkauksen

maanantaina tapahtuneen tulivuoren­purkauksen uhriluku on noussut 18:aan, kertoo uutistoimisto AFP.Paikallinen poliisi kertoi tuoreimman päivityksen uhrilukuun sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Viimeisin uhri kuoli sairaalassa Sidneyssä.Etsintäoperaatioita White Islandin tulivuorisaarella on ollut käynnissä koko viikon. Kateissa on yhä kaksi ihmistä. Uhreja on sekä maasta että vedestä.Poliisin edustaja John Timsin mukaan pelastusoperaation olot ovat haastavat, sillä vedessä saaren ympärillä on erittäin huono näkyvyys. Pelastajat ovat keskittyneet alueille, joilla ruumiita on nähty kelluvan aiemmin tällä viikolla.Sunnuntaina paikallista aikaa etsintöjä tehtiin myös maassa, mutta tuloksetta. Viranomaisten paras käsitys on, että kateissa olevat uhrit ovat vedessä.Perjantaina etsintäjoukot saivat haettua kuusi ruumista pois tulivuorisaarelta. Operaatiossa oli mukana Uuden-Seelannin puolustusvoimien, poliisin ja muiden viranomaisten joukkoja. Uutistoimisto Reutersin mukaan pelastusjoukot lähtivät liikkeelle armeijan alukselta, saaren lähettyviltä. Kaikki kuusi ruumista saatiin haettua saarelta perjantaina hieman puolenyön jälkeen Suomen aikaa.alkaessa saarella oli 47 ihmistä. Heistä 26 on yhä sairaalahoidossa Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. 20 loukkaantuneen tila on kriittinen. Useiden loukkaantuneiden kehosta on palanut yli 70 prosenttia.Uusiseelantilaiset lääkärit ovat arvioineet, että he tarvitsevat 1,2 miljoonaa neliösenttimetriä ihosiirteitä, sillä loukkaantuneiden uhrien palovammat ovat niin vakavia.Purkauksen aikaan saarella oli 47 ihmistä. Uuden-Seelannin poliisin mukaan saarella oli ihmisiä Australiasta, Britanniasta, Saksasta, Uudesta-Seelannista, Kiinasta, Malesiasta ja Yhdysvalloista.Uuden purkauksen todennäköisyys on yhä 35–50 prosentin luokkaa.