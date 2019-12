Italiassa suurin rauhanajan evakuointi: Yli 50 000 ihmistä joutui lähtemään kodeistaan sodanaikaisen pommin takia

Ulkomaat

Italiassa suurin rauhanajan evakuointi: Yli 50 000 ihmistä joutui lähtemään kodeistaan sodanaikaisen pommin ta

Juuri nyt

Yli

Italialaislehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy