Suomi tarvitsee jopa kymmeniätuhansia insinöörejä, ja täältä heitä löytyisi – Mumbaissa toimii yritys, joka valmentaa intialaisia Suomen työmarkkinoille

Ulkomaat

Suomi tarvitsee jopa kymmeniätuhansia insinöörejä, ja täältä heitä löytyisi – Mumbaissa toimii yritys, joka va

Mumbai.

Aikanaan yrityksiin hankittiin ergonomisia tuoleja, sitten luotiin avokonttoreita, palkattiin yrityskonsultteja, ja nyt ei pärjätä ilman intialaisia insinöörejä. Suomi tarvitsee noin 40 000 it-osaajaa vuoteen 2025 mennessä, arvelee intialaisen rekrytointiyhtiön edustaja.Se on paljon, sillä Suomen insinööriliitossa on noin 70 000 jäsentä.Ja täältä niitä osaajia löytyisi. Nasima Khan ja Swati Agrawal istuvat vastakkain pienessä, ilmastoitua kasvihuonetta muistuttavassa toimistossa Powain kaupunginosassa Mumbaissa Intiassa. Ikkunasta näkyy vihreän heinän peittämä kallioseinä. Ulkona on myöhäissyksylläkin 32 astetta lämmintä.Kaukainen Suomi on kuitenkin Khanin ja Agrawalin työmaa.He ovat jo vuoden ajan haalineet intialaisia it-alan huippuosaajia suomalaisille yrityksille työnantajansa ICT DIrect Indian laskuun. Yritys on suomalaisen it-alan rekrytointiyrityksen ICT Directin intialaistytär.Kumpikaan naisista ei ole käynyt Suomessa, mutta he seuraavat ilon ja kauhun sekoituksella sääennusteista Suomen lämpötiloja ja lumisateita samalla, kun he tutkivat potentiaalisten kandidaattien ansioluetteloita ja suosituksia.Khan ja Agrawal saavat asiakasyrityksiltä profiilin, jonka perusteella he etsivät asiantuntijoita muun muassa auto-, lääke-, teknologia- ja palveluteollisuuden yrityksille Suomeen.Kun haaviin on jäänyt sopivia huippuosaajia, on pomon, Venkat Rajanin, vuoro ryhtyä hommiin. Rajanin tärkeimpänä tehtävänä on vakuuttaa intialaisille asiantuntijoille, että Suomi tarjoaa hyvät olosuhteet työuralla etenemiseen ja elämänlaatuun.”Tämän tason asiantuntijat ansaitsevat Intiassakin niin hyvin, ettei raha yksin ole houkutin, vaan myös esimerkiksi mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen sekä perhe-elämään”, Rajan sanoo.numeronikkareista kilpailevat Rajanin mukaan etenkin ruotsalaiset, saksalaiset, amerikkalaiset ja australialaiset yritykset.Kaikki ovat nyt kiinnostuneita intialaisista lahjakkuuksista”, Rajan sanoo.Ja onhan Intiassa, mistä ottaa: maan yliopistoista ja korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 1,5 miljoonaa insinööriä, joiden taso tosin vaihtelee huomattavasti opinahjosta riippuen. Insinöörien työtilanne Intiassa ei maan talouskasvun hidastumisen vuoksi ole hyvä, joten monet harkitsevat työntekoa ulkomailla.Intialaisten sanotaan olevan luonnostaan matemaattisesti lahjakkaita. Rajan arvelee, että Intian olosuhteet yksistään edistävät loogista ajattelua.”Elämä täällä on niin haastavaa, että aivan arkisissa tilanteissakin pitää olla jatkuvasti hoksottimet päällä,”, hän sanoo.Suomi on melko tuntematon maa Intiassa.”Monille intialaisille yksittäiset Euroopan maat ovat vähän sekamelskaa, mutta Nokia ja joulupukki herättävät aina myönteisiä tunteita ja innostusta”, Rajan sanoo.Rajan lienee hyvä Suomi-kauppias, sillä on hän on omien laskujensa mukaan käynyt Suomessa noin sata kertaa 15 viime vuoden aikana.”Teknologisesti Suomi on maailman huippumaita eli siis ammatillisesti houkutteleva”.Rajan on suomalaisen yrityksen palveluksessa ja siksi hänen käsityksensä suomalaisista ei kenties ole aivan objektiivinen: ”suomalaiset ovat avoimia ihmisiä, jotka ottavat nopeasti vieraan mukaan porukkaansa”.”Suomalaiset yritykset etsivät tekijöitä, jotka ottavat hommat haltuun heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Emme hae väkeä oppilaitoksista”, Rajan sanoo. Edellytyksenä on, että Suomeen lähtijällä on jo entuudestaan kansainvälistä kokemusta.on Radhakrushna Mohanty, jolla on hyvä työ Bengalurussa, Intian Piilaaksossa. Alunperin amerikkalainen, sittemmin yrityskaupan kautta eteläkorelaiseen omistukseen siirtynyt autojen laitteita valmistava yhtiö on ollut kymmenen vuoden ajan Mohantyn työnantaja. 34-vuotias Mohanty on nyt johtavan insinöörin asemassa.”En ollut varsinaisesti vaihtamassa työpaikkaa, mutta sain puhelun, ja aloin miettiä asiaa. Pidin suomalaisten työtavasta, kun olin Intiassa Nokian kanssa tekemisissä”, hän sanoo.Uudet haasteet ja paluu digitalisaation pariin Suomessa houkuttavat ammatillisesti.Kylmyyskään ei pelota, sillä Mohanty asui kolme vuotta Etelä-Koreassa nykyisen työnantajansa palveluksessa. ”Liukkaat kadut olivat hauskoja”. Niitä riittänee myös Tampereella.Ensivaiheessa Mohanty muuttaa Suomeen yksin, vaimo ja kaksivuotias tytär tulevat perässä myöhemmin.Bengalurussa on kymmenisen miljoonaa ihmistä, Tampere on hieman pienempi.”Niin, olen miettinyt, että elämä on varmasti erilaista. Hyvässä mielessä. Nyt teen 40 tunnin viikkoa, ja minulla menee 15 kilometrin työmatkaan 1,5 tuntia suuntaansa. Tampereella julkinen liikenne sujuu ehkä tehokkaammin”, hän sanoo.Tampereella ei ehkä myöskään tapahdu yhtä paljon kuin Bengalurussa, mutta sitäkin Mohanty on miettinyt myönteisesti.”Olen innokas valokuvaaja, ja aikomuksenani on harrastaa luontokuvausta”, hän sanoo.Arkisista askareistakin hän uskoo selviävänsä. ”Olen oppinut ruoanlaittoa äidiltäni, olen auttanut vaimoani keittiössä, selviän hengissä”. Mohanty sanoo.Suomi on ollut Intiassa rekrytointipuuhissa, kun silloinen työministeri Timo Harakka (sd) vieraili maassa marraskuussa.Harakka, nyt liikenne- ja viestintäministeri, kiersi yhdessä laajan yritysvaltuuskunnan kanssa Bengalurun isoissa it-yrityksissä ja it-alan suuressa teknologiatapahtumassa, tapasi intialaisia ministerejä ja muita päättäjiä.Vierailun tarkoituksena oli houkutella Suomeen it-osaajia, edistää Suomen vientiosaamista Intiaan ja vahvistaa Suomen houkuttelevuutta intialaisten suuryritysten investointikohteena.”Digitalisaatio koskee kaikkia aloja, joten työvoimaa tarvitaan”, Harakka perusteli intialaisen osaamisen tuomista Suomeen matkansa jälkeen Delhissä. Hänen arvionsa mukaan Suomi tarvitsee ainakin 10 000 it-osaajaa.Halpatyövoimaa ja hyväksikäyttöä ei Harakan mukaan kuitenkaan tulla missään tapauksessa hyväksymään. Käytännössä valvonnasta vastaavat hänen mukaansa ELY-toimistot pistokokein.Sekä hallituksen että yritysrekrytoijien ponnistelut näyttävät onnistuneen, sillä Suomen suurlähetystö Intiassa käsitteli viime vuonna lähes 12 000 viisumihakemusta eli 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lähetystö otti vastaan 2 600 oleskelulupahakemusta. Suomeen erityisasiantuntijaksi hakeutuvista oleskelulupahakijoista 60 prosenttia on Intiasta, suurin osa asiantuntijoista on it-alan tehtävissä.