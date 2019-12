Ulkomaat

Al-Holin leirillä useita kertoja vieraillut ruotsalaiskirurgi pelastaisi lapset ja veisi äidit oikeuden eteen

Isis-naiset voidaan tuoda al-Holin leiriltä takaisin kotimaihinsa ainoastaan siinä tapauksessa, että heidät viedään oikeuden eteen terroristijärjestöön liittymisestä. Jos tästä ei ole takeita, naiset pitää voida vaikka erottaa lapsistaan ja pelastaa heidän jälkikasvunsa ääri-ideologialta.Tätä mieltä on sydänkirurgi ja ruotsalainen kurdi Nemam Ghafouri, jonka HS tapasi Irakin Kurdistanin pääkaupungissa Erbilissä perjantaina. Ghafouri on perustanut avustusjärjestön nimeltään Joint Help For Kurdistan, joka keskittyy avustamaan jihadistijärjestö Isisin orjuuttamia Irakin jesidejä.Jesidit ovat kurdeihin kuuluva vähemmistökansa, jonka kansanmurhan Isis-toteutti 2014. Satojatuhansia jesidejä asuu yhä pakolaisleireillä Irakissa.kertoo vierailleensa al-Holin leirillä useita kertoja, sillä hän on osallistunut jesidien pelastamiseen leiriltä. Hänen mukaansa kansainvälinen yhteisö on tehnyt suuren luokan virheen, kun alueelle on annettu syntyä valtava leiri, joka on ahdettu täyteen ”Isisin kovinta ydintä.””Olen aina kutsunut al-Holia helvetinleiriksi. En ole missään nähnyt niin karmeita humanitaarisia olosuhteita”, Ghafouri sanoo.Toisaalta olot leirillä ovat hänen mukaansa myös vähän parantuneet viime kuukausina.”Leirillä on jopa kultakauppa. Rahaa liikkuu sen verran, että salakuljettajille maksetaan 10 000–15 000 dollaria pois kuljettamisesta.”al-Holia voi kutsua myös siitä syystä, että Isisin ideologiaa ei ole voitu kahlita. 70 000 asukkaan leirin 50 000 lasta ovat yhä alttiita aivopesulle.Ghafouri näyttää kännykältään itse kuvaamansa videon, jossa kasvot peittävään mustaan kaapuun pukeutunut Isis-nainen raivoaa hänelle: ”Kalifaatti nousee taas – jos ei meidän niin meidän lastemme kautta!”Ympärillä oleva lapsilauma yhtyy saarnaan ja nostaa etusormensa pystyyn. Ele on tuttu Isisin propagandavideoista.Tästä huolimatta Ghafouri ei pidä lapsia toivottomina tapauksina.”He ovat pelkkiä lapsia. Olen ollut paljon heidän kanssaan tekemisissä ja tiedän, että he eivät ole niin radikalisoituneita kuin mitä media joskus väittää. Heidät voidaan kuntouttaa.”Hän näyttää toisen videon kantaruotsalaisista, pellavapäisistä lapsista al-Holin leirillä. Paikalle saapuu ruotsalainen toimittaja. Yksi lapsista takertuu toimittajaan ja halaa häntä tiukasti.Kun haastattelun jälkeen toimittaja hyvästelee lapset, heidän kasvonsa vääntyvät lohduttomaan itkuun. Lapset ovat odottaneet, että toimittaja veisi heidät pois leiriltä.arvostelee voimakkaasti kansainvälistä yhteisöä saamattomuudesta al-Holin suhteen.”Kuukausia jatkunut passiivisuus ja peukaloiden pyörittäminen on tuhoamassa kaikkien tulevaisuuden. Nyt leirillä aletaan jo uskoa, että kalifaatti palaa takaisin”, hän sanoo.Mitä sitten pitäisi tehdä?Jakaa al-Hol pienempiin leireihin, joiden turvallisuus voidaan paremmin taata, hän sanoo. Tai vähintäänkin siirtää lasten kuntoutuskeskukset leirin ulkopuolelle.Tarvittaessa lapset pitäisi hänen mukaansa voida jopa erottaa äideistään.”Nämä vanhemmat ovat riski lapsilleen ja heidän turvallisuudelleen.”Paikallinen kurdihallinto tosin vastustaa ajatusta lasten erottamista äideistään. Siksi Ghafourin mukaan kurdihallinnolle pitäisi antaa enemmän resursseja tilanteesta selviämiseen.pitäisikö ulkomailta saapuneet Isis-naiset siirtää al-Holista kotimaihinsa?Ghafourin mukaan lähtökohta on se, että Isisiin-liittyneet ”koulutetut ja lukutaitoiset aikuiset” ovat tienneet liittyvänsä terroristijärjestöön, ja tällä tulee olla seuraamuksia.”Jos joku heistä sanoo, että miehemme pakottivat meidät, voidaan kysyä, miksi he eivät ole pyytäneet apua kotimaansa viranomaisilta.”Ghafouri pelkää, että osa naisista käyttää hyväkseen länsimaiden oikeusjärjestelmää ja lopulta pääsee kuin koira veräjästä – samalla, kun kansanmurhan kohteeksi joutuneet jesidit yhä kärsivät pakolaisleireillä.Käytännössä naisten saaminen oikeuden eteen Suomessa pelkästään sillä perusteella, että he matkustivat Isisin alueelle liittyäkseen terroristijärjestöön, on vaikeaa.jos näyttää siltä, etteivät länsimaat kykene tuomitsemaan Isis-naisia, Ghafourin mukaan Syyrian kurdeja pitäisi tukea perustamalla tuomioistuin paikan päällä. Siellä on helpompi löytää todisteita mahdollisista rikoksista.”Kyse on pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja kurdien tukemisesta. Nyt pitäisi vain löytyä poliitikkoja, joilla on selkärankaa”, hän sanoo.”Tilanne on poikkeuksellinen. Kyse on sodasta, ja poikkeustilanteessa pitäisi löytää poikkeuksellisia ratkaisuja. Me kirjoitamme lait, laki ei kirjoita meitä.”