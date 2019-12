Ulkomaat

Japanilainen foliohattu loi turvan tunnetta, kun hyökyaalto oli iskenyt Fukushiman ydin­voimalaan

Maaliskuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Topatun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fikseri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reissu

on Japanissa yksi parhaita aikoja nähdä, miten kirsikkapuut puhkeavat kukkaan. Maaliskuussa 2011 tunnelma Tokiossa oli kuitenkin outo. Fukushiman ydinvoimalassa reaktorien ytimet olivat alkaneet sulaa, kun maanjäristyksen aiheuttama hyökyaalto oli tuhonnut voimalan jäähdytysjärjestelmän.Viikkoa myöhemmin HS:n ulkomaantoimittaja Tiina Rajamäki ja valokuvaaja Sami Kero olivat käymässä Hiroon ala-asteella Tokiossa. Lapsille oli jaettu koulussa erikoiset foliohiipat.päähineen oli tarkoitus suojata säteilyltä ja maanjäristyksessä putoavilta esineiltä.”Onnettomuuden aiheuttama säteilyvaara sai kaikki varpailleen”, Rajamäki muistelee nyt. ”Jotkut näyttivät pelkonsa, mutta suurin osa yritti jatkaa arkeaan tavalliseen tapaan. Niin myös nämä alakoululaiset.”Avaruusasusteilta näyttävät päähineet olivat käytössä vain muutamissa kouluissa. Luokissa niitä käytettiin tuolinpehmikkeinä.”Harva esine on aiheuttanut sellaista puristusta rinnassa ja vähän naurattanut samaan aikaan”, Rajamäki kertoo. Surkuhupaisa hattu näytti luovan turvallisuuden tunnetta lapsille ja heidän vanhemmilleen.”Hiippalakki tuntui teatterilta, jotta kaikilla olisi helpompi olla epävarmuuden piinaamassa tilanteessa.”Rajamäki yritti ostaa foliopäähinettä. Silloin ne oli kuitenkin myyty loppuun.”Fikseri lähetti hatun perässä.”on paikallinen ihminen, joka auttaa ulkomailta saapuvia toimittajia korvausta vastaan. Käytäntö on tavallinen, vaikka fiksereitä harvemmin yleisölle mainitaan.”Apunamme oli loistava Kou Hattori. Ilman häntä ihmisten kohtaamiset olisivat olleet käytännössä mahdottomia järjestää”, Rajamäki muistelee.Matkalla käytiin muun muassa tapaamassa Fukushimasta lähtenyttä pariskuntaa ja Hiroshiman ydinpommista selvinnyttä vanhaa rouva sekä vierailtiin kaupungissa, jossa tsunami oli pyyhkinyt taloja mereen.oli Rajamäen ensimmäinen vierailu Japanissa ja hämmentävä kokemus.”Yhtäkkiä näin maan ja kohtasin sen ihmiset kummallisessa, pelottavassa tilanteessa. Lähes kaikki miettivät, mitä tehdä, miten paeta, jos Fukushiman säteilyä kulkeutuu Tokioon.”Samalla Japania vaivasivat jälkijäristykset.”Koin pahimman Asahin kaupungintalon vessassa. Koko vessa alkoi yhtäkkiä huojua.”Rajamäki kiittelee Kou Hattoria.”Tällä katastrofikeikalla olen nauttinut elämäni parhaat illalliset. Siellä me kirsikankukilla koristellun tofun äärellä mietimme, minkä näkökulman katastrofiin seuraavana aamuna löydämme.”