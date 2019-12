Ulkomaat

Erbil on väylä al-Holin leiriltä Suomeen – HS selvitti Kurdistanin pääkaupungissa, miten suomalaiset evakuoita

Erbil

Hotellin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

https://dynamic.hs.fi/a/2019/alhol/

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyrian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useat

Operaatioissa

Jokainen

Syyrian

Jo

Dizayee

Lännen

aulan seinällä roikkuu taulu, joka kuvastaa jihadistijärjestö Isisin Irakissa toteuttamaa jesidien kansanmurhaa. Tauluun on maalattu kahden naisen kasvot, tuijottavia silmiä, mustia ja punaisia läiskiä.Kohtalon ivaa on siinä, että samassa hotellissa on HS:n tietojen mukaan majoitettu useasti Isisin-jäseniä, joita on evakuoitu al-Holin leiriltä Syyriasta ulkomaille. Turvallisuussyistä HS ei paljasta hotellin nimeä, mutta on mahdollista, että myös Suomeen al-Holista mahdollisesti siirrettävät ihmiset – lapset ja naiset – majoitetaan tähän samaan hotelliin, joka sijaitsee Irakin Kurdistanin pääkaupungissa Erbilissäkohisee 11:stä Isis-naisesta ja heidän noin kolmestakymmenestä lapsestaan, mutta Irakin Kurdistanissa huoli on moninkertaisesti suurempi. Huolena on se, että jos Syyriassa olevista Isis-leireistä ei kanneta kansainvälistä vastuuta, kaaos leviää jälleen.Vajaan miljoonan asukkaan Erbil on Pohjois-Irakissa sijaitsevan Kurdistanin autonomisen alueen pääkaupunki. Erbil on myös pääkallonpaikka, josta käsin useat maat ovat järjestelleet viime kuukausina evakuointioperaatioita. Niiden tarkoituksena on ollut noutaa Syyrian puolella sijaitsevan al-Holin leiriltä kunkin maiden omia kansalaisia takaisin kotimaihinsa.Evakuoinnit ovat tapahtuneet Erbilin kautta, ja Irakin Kurdistanin aluehallinto on aktiivisesti tukenut niiden toteuttamista.viranomaiset ja poliitikot ovat olleet suunnitelmistaan vähäpuheisia. Siksi HS pyrki selvittämään Erbilistä käsin, millä tavalla al-Holin leirin evakuointeja toteutetaan.HS haastatteli viikonlopun aikana kurdihallinnon poliitikkoja ja virkamiehiä, kansainvälisissä diplomaattitehtävissä työskenteleviä ihmisiä, kansalaisjärjestöjen työntekijöitä ja asiaan perehtyneitä paikallisia toimittajia.Meneillään olevia operaatioita on käsitelty jonkin verran Kurdistanin mediassa, mutta turvallisuussyistä viranomaiset pitävät yksityiskohtia salassa. Myös monet HS:n haastattelemat asiantuntijat halusivat puhua aiheesta nimettöminä.HS:n Erbilissä tekemässä selvityksessä vahvistuivat ainakin nämä asiat: Suomen operaatio ei ole ainutlaatuinen, vaan useat maat ovat toteuttaneet samankaltaisia operaatioita, tosin erilaisin painotuksin.Operaatioiden käytännön toteutuksissa eri maiden virkamiehiä auttaa Syyrian puolella Rojavaksi kutsutun alueen epävirallinen hallinto ja sen asejoukot eli SDF. Irakin puolella maat toimivat tiiviissä yhteistyössä Kurdistanin autonomisen alueen hallinnon kanssa.SDF:n ja Irakin kurdihallinnon välillä on paljon ideologisia erimielisyyksiä, mutta yhdessä asiassa he näyttävät olevan samoilla linjoilla: Isis-leirit ovat alueelle valtava turvallisuusriski, ja siksi niistä on päästävä eroon. Tähän taas tarvitaan kansainvälisiä ponnistuksia.”Valtavien leirien ylläpitäminen on aikapommi. Siksi kaikkien maiden, joiden kansalaisia on leireillä, pitää etsiä ratkaisua yhteistyössä meidän kanssamme”, sanoo Kurdistanin aluehallinnon ulkoministeri Safeen Dizayee HS:lle.”Ideaaliratkaisu olisi se, että luomme yhdessä mekanismin, jonka kautta nämä ihmiset palautetaan kotimaihinsa.”Dizayee vahvistaa, että Suomen viranomaiset ovat tavanneet Kurdistanin hallinnon edustajia paluujärjestelyn suhteen. Hän kertoo myös olevansa tietoinen siitä, että asian saama julkisuus on synnyttänyt Suomessa poliittisen kriisin.maat, kuten Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat, ovat vieneet viime kuukausien aikana al-Holista ennen kaikkea lapsia tai alaikäisinä Syyriaan vietyjä kansalaisiaan takaisin kotimaihinsa.Kurdistanin sisäministeriö ei kerro lukuja siitä, kuinka monta ihmistä al-Holista on viety Erbilin kautta ulkomaille. Suomen ulkoministeriöltä saatujen tietojen mukaan leiriltä on evakuoitu noin 1 400 ihmistä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että heidät kaikki olisi viety ulkomaille.Kurdistanin sisäministeriö ei kommentoi sitäkään, kuinka useasti evakuointeja Erbilin kautta toteutetaan. Ulkoministeri Dizayeen puheiden perusteella niitä tapahtuu muutaman viikon välein.toistuvat tietyt toimintamallit. Kun leirillä olevat, siirrettäviksi valitut henkilöt on tunnistettu ja luovutussopimus tehty Syyrian epävirallisen kurdihallinnon kanssa, Syyrian kurdihallinto julkistaa asian.Jo tätä ennen noutajamaan viranomaiset ovat olleet yhteydessä Irakin Kurdistanin hallinnon sisäministeriöön ja turvallisuusneuvostoon. Ne avustavat käytännän järjestelyissä Irakin puolella.Riippuen noudettavien määrästä, heidät tuodaan todennäköisesti henkilöautolla Semelkan raja-asemalle. Rajalla on ponttoonisilta Tigris-joen yli.maa järjestää itse omat noutoretkensä. Suomi on lähettänyt tätä varten Erbiliin kaksi virkamiestä. Ulkoministeriön suunnitelmissa on järjestää al-Holin leiriltä Suomeen mahdollisesti kaikki Suomen kansalaiset, jotka haluavat lähteä. On puhuttu, että Suomi haluaisi palauttaa etenkin lapset. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.Ruotsilla on Erbilissä pysyvä konsulaatti, ja Ruotsin ulkoministeriön mukaan naapurimaat tekevät asian tiimoilta yhteistyötä, mutta yksityiskohtia ei avata.HS:n saamien tietojen mukaan Suomi on valmistautunut lähettämään evakuointiretkelle virkamiesten lisäksi muun muassa tehohoitoon erikoistuneen suomalaislääkärin. Kyse on varautumisesta.ja Irakin rajalla delegaation ottavat vastaan Irakin Kurdistanin edustajat.”Me autamme saattueita rajamuodollisuuksissa. Pidämme huolta turvallisuudesta ja jaamme muun muassa tiedustelutietoa”, kertoo Irakin presidentin kansainvälisten asioiden neuvonantaja Falah Mustafa HS:lle.Erbilissä kyseisen maan konsulaatissa tai siihen verrattavissa olevassa toimistossa valmistellaan palautettaville matkustusasiakirjat. Suomella ei ole Erbilissä pysyvää konsulaattia, joten suomalaisvirkamiehet työskentelevät mahdollisesti hotellissa, jossa toimii muidenkin maiden väliaikaisia konsulaatteja.Kiire Isis-leiriltä noudettujen poistamiseksi Kurdistanista on kova, sillä hallinto ei halua pitää heitä kauan maaperällään.”Toivomme, että he poistuvat Kurdistanista mahdollisimman pian. He saavat olla Erbilissä korkeintaan yhden tai kaksi yötä”, Falah Mustafa sanoo.Palautukset tehdään mahdollisimman matalalla profiililla. Esimerkiksi Yhdysvallat on HS:n tietojen mukaan palauttanut orpolapsia sekä Syyrian alaikäisinä vietyjä, mutta nyt jo täysi-ikäisiä kansalaisiaan tavallisilla reittilennoilla. Yhdysvaltojen kansalaisia on palautettu al-Holista 12, joista kolme on täysi-ikäisiä.aiemmin suomalainen media on paljastanut, että Suomi suunnitteli alunperin toteuttavansa evakuointioperaation jo viime viikolla. Irakin kurdihallinnolla ei ole tietoja siitä, miksi suunnitelman toteuttaminen viivästyi. Syy ei ole ainakaan kurdihallinnon puolella.”Meihin ei ole otettu yhteyttä viime viikolla. Mutta heti kun meitä lähestytään, autamme niin paljon kuin mahdollista”, sanoo ulkoministeri Dizayee.Entä onko Suomen suunnitelma palauttaa mahdollisesti kaikki palautusta haluavat Suomen kansalaiset, myös aikuiset naiset ja äidit, jollakin tapaa poikkeuksellinen?Dizayeen mukaan jotkut muutkin maat ovat palauttaneet lapsia äiteineen, mutta kyse on hyvin pienistä ihmismääristä. Dizayee toistaa Syyrian SDF:n kannan siitä, että lasten erottaminen äideistään olisi ”epäinhimillistä”.Dizayee varoo ottamasta kantaa siihen, eroaako Suomen suunnitelma muiden maiden toiminnasta.”En tiedä, onko Suomella varsinaista suunnitelmaa. Kaikki maat näyttävät etenevän tapaus kerrallaan”, Dizayee sanoo. ”Mutta jos tämä [kaikkien leirillä olevien halukkaiden Suomen kansalaisten noutaminen] on hallituksen suunnitelma, kyseessä on hanke, jota muidenkin maiden kannattaisi miettiä. Siitä voisi tulla ennakkotapaus, jota muut maat seuraavat.”sanoo ”tietävänsä liian hyvin” että moni leirillä olevista aikuisista naisista voi olla ”aikapommi” myös sen jälkeen, jos he palaavat kotimaihinsa. Hän pitää todellisena ongelmana myös sitä, ettei kaikkia rikoksiin syyllistyneitä vastaan välttämättä löydetä todisteita oikeudessa.Mutta juuri asian mutkikkuuden vuoksi hän perää syvempää kansainvälistä yhteistyötä.”Se ei ole ratkaisu, että maailma sulkee silmänsä. Se ei ole ratkaisu, että he palaavat kotiinsa ja saavat kulkea vapaana. Se ei ole ratkaisu, että he jäävät leiriin”, hän sanoo.”Tarvitaan kokonaisvaltainen ja pitkän ajan suunnitelma. Näitä ihmisiä voitaisiin siirtää pois leiriltä kuntoutettaviksi ja pyrkiä palauttamaan heidät takaisin normaaliin elämään. EU-maiden pitäisi vakavasti miettiä yhteistä toimintamallia.”turvallisuuspalvelut pitävät palaajia turvallisuusriskinä. Tältä pohjalta voi ymmärtää hyvin myös sitä, miten asiaan suhtaudutaan Kurdistanissa.”Eurooppalaisia toimittajia saapuu tänne tutkimaan hyvin yksityiskohtaisesti aihetta, koska he pitävät näitä ihmisiä turvallisuusriskinä omalle maalleen”, sanoo tunnettu kurditoimittaja Hunar Ahmad, joka työskentelee mediayhtiö Rudawille.”Voitte kuvitella, miten suurena uhkana Kurdistan näkee sen, että nämä leirit ovat on heidän omalla takapihallaan.”Hänen mielestään kaikille olisi turvallisinta se, että heidät vietäisiin tehokkaamman valvonnan piiriin alueille, jossa heidät voidaan yrittää integroida takaisin yhteiskuntaan.