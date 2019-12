Viron sisäministeri tarkensi lausuntojaan pääministeri Sanna Marinista, totesi niiden edustavan vain hänen omia näkemyksiään

Ulkomaat

oikeistopopulistista Ekre-puoluetta edustava sisäministeri Mart Helme on tarkentanut Suomen pääministeri Sanna Marinia (sd) koskevia lausuntojaan, kertovat virolaisviestimet.Helme kohahdutti sunnuntaina radiohaastattelussa, kun hän kyseenalaisti Marinin ja Suomen hallituksen pätevyyden. Helme sanoi muun muassa, että myyjätytöstä on tullut pääministeri. Marin on kertonut työskennelleensä nuoruudessaan tavaratalossa myyjänä.Radiohaastattelun jälkeen ministeri Helme sanoi, että hänen lausuntonsa eivät edusta Viron hallituksen näkökantaa vaan hänen omiaan ja Ekre-puolueen näkemyksiä.näemme, kuinka yhdestä myyjätytöstä on tullut pääministeri, ja kuinka joistain muistakin katuaktivisteista ja kouluttamattomista ihmisistä on tullut hallituksen jäseniä”, Helme sanoi radiohaastattelussa.Oikeistopopulistisen Ekre-puolueen puheenjohtaja Mart Helme viittasi puheissaan myös Suomen sisällissotaan ja puhui ”punaisten” yrityksestä tehdä Suomesta jonkinlainen ”europrovinssi”.