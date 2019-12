Madridin kokous oli pettymys, mutta 18 ilmastokokouksen konkari on nähnyt surkeampiakin: ”Ennenkin on onnistuttu nousemaan”

Ulkomaat

Madridin kokous oli pettymys, mutta 18 ilmastokokouksen konkari on nähnyt surkeampiakin: ”Ennenkin on onnistut

Historiallisen

ilmastokokous venyi ennätysmäisen pitkälle yliajalle ja päättyi sunnuntaina pahaan pettymykseen. Poliitikot, järjestöt ja aktivistit ovat jo ehtineet nimetä kokouksen muun muassa flopiksi, katastrofiksi ja kaikkien aikojen surkeimmaksi kansainväliseksi ilmastokokoukseksi.Mutta oliko se sellainen ja miten kansainvälinen ilmastopolitiikka voi jatkua tästä eteenpäin? Onko peli menetetty?Kysymykseen on sopiva vastaaja Sitran vanhempi neuvonantaja ja pitkän linjan ilmastopoliitikko Oras Tynkkynen (vihr). Hänelle Madridin kokous oli hänen omien laskujensa mukaan jo 18:s YK:n ilmastokokous.”Sitä tuntee olonsa vanhaksi, kun muistaa surkeampiakin kokouksia. Esimerkiksi Haagin kokous päättyi täysin vailla tulosta, ja sitä jatkettiin puolen vuoden päästä”, Tynkkynen huomauttaa.Haagissa piti marraskuussa 2000 sopia Pariisin sopimuksen edeltäjän Kioton sopimuksen käytännön toteuttamisesta, mutta kokous ei pystynyt edes päättämään, milloin neuvottelut jatkuvat.myöntää, että Madridin kokous oli pettymys, vaikka odotuksetkin olivat melko vaatimattomat. Madridissa oli määrä sopia Pariisin ilmastosopimukseen kuuluvasta päästökaupan markkinamekanismista. Päätöstä lykättiin vuodella eteenpäin jo vuosi sitten Puolassa Katowicen ilmastokokouksessa.Markkinamekanismin lisäksi myös moni pienempi asia lykättiin Madridista tulevaisuuteen, koska sopua ei syntynyt.Markkinamekanismi tarkoittaa sääntöjä sille, miten valtiot voivat toteuttaa päästövähennyksiä toisessa valtiossa. Teollisuusmaat ovat rahoittaneet päästövähennystoimia köyhemmissä maissa ja laskeneet ne omiksi päästövähennyksikseen. Toimet ovat usein kiistanalaisia, ja niiden raportoiminen luotettavasti on vaikeaa.Kiista koskee sitä, miten estetään samojen päästövähennysten laskeminen kahteen kertaan. Tilanne olisi mahdollinen, jos molemmat maat merkitsisivät päästövähennykset omikseen.Sovun esti jo Katowicessa Brasilia, ja nyt se sai tukea Australialta. Brasilia käyttäytyi Tynkkysen mukaan kokouksessa öykkärimäisesti ja oli sunnuntaina jonkin aikaa yksin kaikkia muita kokouksen osallistujia vastaan.kokous epäonnistui myös Pariisin sopimuksen mukaisessa päästövähennystavoitteiden kunnianhimon kiristämisessä. Sopimuksen mukaan maiden pitää viimeistään ensi vuonna ilmoittaa tavoitteidensa kiristämisestä, mutta uuden tavoitteen on toistaiseksi ilmoittanut vain joukko pieniä ja köyhiä maita ja suurista saastuttajista vain EU.Poliittisia johtajia ei kirittänyt edes se, että kymmenet miljoonat ihmiset ovat kuukausien ajan osoittaneet mieltä eri puolilla maailmaa ja vaatineet päättäjiltä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Samaan aikaan ilmaston lämpeneminen näkyy maapallolla yhä selvemmin ja vaikuttaa yhä suuremman ihmisjoukon elämään.Yhdysvallat aikoo jättää Pariisin sopimuksen vuoden kuluttua. Maailman suurin ja neljänneksi suurin päästäjämaa, Kiina ja Intia, ilmoittivat Madridissa, että ne eivät aio kiristää tavoitteitaan. Taustalla on perinteinen jako rikkaisiin teollisuusmaihin ja köyhiin maihin.Pariisin sopimuksessa jaosta haluttiin eroon, ja säännöt ja päästövähennykset koskevat kaikkia maita. Vastineeksi rikkaat maat lupasivat rahoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hillitsemistä köyhissä maissa. Rahoitusta on kuitenkin toistaiseksi herunut kitsaasti.ja aiemmin syksyllä New Yorkissa järjestetty YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokous olivat pettymyksiä. Vuodesta 2020 onkin tulossa todellinen ilmaston kohtalonvuosi, jona pitäisi tehdä isoja päätöksiä ja ilmoittaa kunnianhimoisista tavoitteista.Joulukuussa Skotlannin Glasgow’ssa järjestettävästä seuraavasta ilmastokokouksesta on tulossa tärkein sitten Pariisin kokouksen vuonna 2015. Onko edes mahdollista, että erimielisyydet saataisiin ratkaistua siihen mennessä?Miten poliittinen ilmapiiri ehtisi muuttua suotuisammaksi, kun Madridin pahimmissa jarruttajamaissa Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Australiassa, Saudi-Arabiassa, Kiinassa ja Intiassa valta ei ole vaihtumassa?Tynkkysen mukaan tilanteen kääntäminen vaatisi vahvaa ilmastodiplomatiaa ja poliittista painetta koko tulevan vuoden ajan. Ratkaisevan Glasgow’n kokouksen järjestää Britannia, jolla on yhtä vahva diplomaattinen osaaminen kuin menestyksekkään Pariisin ilmastokokouksen järjestäneellä Ranskalla.”Britanniassa ilmastopolitiikan tärkeydestä vallitsee korkea kansallinen konsensus”, Tynkkynen sanoo.Väistyneessä konservatiivihallituksessa oli jopa ministeri, jonka tehtävänä oli vain Glasgow’n ilmastokokouksen järjestäminen. Se on Tynkkysen tietojen mukaan ennenkuulumatonta.Toisaalta EU:n tammikuussa jättävä Britannia joutuu kiireellä neuvottelemaan uusiksi suuren määrän isoja kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Se voi tulevina kuukausina viedä diplomaattisia resursseja ilmastoneuvotteluilta.kunnianhimoisen Pariisin ilmastosopimuksen syntyminen oli pitkälti Ranskan ja Yhdysvaltojen diplomaattisten ponnistelujen ansiota. Yhdysvallat sai Kiinan mukaan sopimukseen. Nyt Yhdysvallat on pois pelistä, joten katseet kohdistuvat EU:hun ja uuteen komissioon, joka julkisti ensi töikseen kunnianhimoisen vihreän sopimuksen, Green dealin.EU:n ja Kiinan seuraava huippukokous järjestetään syyskuussa Saksan Leipzigissa. EU voisi Tynkkysen mukaan ottaa ilmastoasiat kahdenvälisten suhteiden ykkösasiaksi. Näin ei ole tähän mennessä aina ollut, vaan kauppapolitiikka on ajanut ilmastoyhteistyön ohitse.Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on Tynkkysen mukaan usein nähty heiluriliikettä. Esimerkiksi Kööpenhaminan pahasti epäonnistuneen ilmastokokouksen jälkeen 2009 moni epäili jo koko monenkeskisen sopimusjärjestelmän järkevyyttä. Seuraavana vuonna Meksiko onnistui kuitenkin Cancunin kokouksessa taitavalla diplomatialla löytämään tien eteenpäin.Erona Kööpenhaminan jälkeiseen epätoivoon on Tynkkysen mukaan nyt se, että päättäjiin kohdistuu paljon voimakkaampi paine kansalaisyhteiskunnasta ja yrityksistä.”Ehkä myös Madridin kokouksen jälkeen kannattaa välttää historiattomuutta. Ennenkin on onnistuttu nousemaan. Se ei ole varmaa mutta se on mahdollista.”