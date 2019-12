Ulkomaat

Kiina ja Venäjä ehdottavat YK:ssa Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden höllentämistä

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja Venäjä ovat ehdottaneet Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden lievittämistä. Maat ehdottivat asiaa YK:ssa sillä ehdolla, että Pohjois-Korea sitoutuu turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin ydinaseriisunnasta. Pohjois-Korea on YK:n ja Yhdysvaltojen tiukkojen pakotteiden kohteena ydinohjelmansa takia.Kiinan ja Venäjän ehdotus on luonnos uudesta päätöslauselmasta, jossa todetaan, että YK:n turvallisuusneuvosto mukauttaa tarvittavalla tavalla sanktioitaan Pohjois-Koreaa vastaan maan myöntyessä oleellisiin turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin. Ehdotus tuli osin yllätyksenä monille diplomaateille. Toisaalta Kiina ja Venäjä ovat aiemmin ilmaisseet, että ne torppaisivat uudet sanktiot Pohjois-Koreaa vastaan.Ehdotusluonnoksessa kannustetaan myös Yhdysvaltoja ja Pohjois-Koreaa jatkamaan neuvotteluitaan kaikilla tasoilla.tuli samana päivänä, kun Yhdysvaltain Pohjois-Korean-erityislähettiläs Stephen Biegun kritisoi Pohjois-Korean vihamielisiä kommentteja.Biegun sanoi, että Pohjois-Korean lausunnot ovat olleet vihamielisiä, negatiivisia ja täysin tarpeettomia.Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut ydinaseriisunnasta ovat olleet jumissa jo kuukausia, ja toiveet edistyksestä ovat hiipuneet. Lievityksiä talouspakotteisiin toivova Pohjois-Korea on vaatinut myönnytyksiä vuodenvaihteeseen mennessä ja uhannut Yhdysvaltoja ”joululahjalla”, jos sen vaatimuksiin ei suostuta.”Olemme kuulleet ne kaikki (lausunnot). On valitettavaa, että lausunnot Yhdysvaltoja, Etelä-Koreaa, Japania ja eurooppalaisia ystäviämme kohtaan ovat olleet niin vihamielisiä, negatiivisia ja niin tarpeettomia”, Biegun sanoi.Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korean joululahjauhkaus saattaa viitata mannertenvälisten ohjuskokeiden jatkamiseen.Biegun sanoi Yhdysvaltojen olevan tietoinen siitä, että Pohjois-Korea saattaa toteuttaa lähipäivinä merkittävän provokaation.”Sellainen ei lievästi sanottuna auttaisi lainkaan pysyvän rauhan saavuttamisessa Korean niemimaalla”, Biegun sanoi.