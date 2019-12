Ulkomaat

Järjestö: Toimittajia on tänä vuonna kuollut väkivaltaisesti selvästi viimevuotista vähemmän

Oikaisu 17.12. klo 8.07: Viime vuonna toimittajia kuoli väkivaltaisesti lähes 90, ei 90 kuten uutisessa aiemmin virheellisesti luki.

vuonna 49 toimittajaa on kuollut väkivaltaisesti työtehtävissään. Määrä on selvästi pienempi kuin viime vuonna ja alhaisin kuuteentoista vuoteen. Viime vuonna lähes 90 toimittajaa kuoli väkivaltaisesti.Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuosiraportti kertoo, että toimittajia kuoli sota-alueilla selvästi vähemmän kuin ennen, mikä selittää alentunutta kokonaislukua.Toimittajakuolemat ovat vähentyneet esimerkiksi Syyriassa, Jemenissä ja Afganistanissa. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna Latinalainen Amerikka onkin yhtä vaarallinen alueena kuin Lähi-itä.”Toivotamme tervetulleeksi ennennäkemättömän pudotuksen sota-alueilla kuolleiden toimittajien määrässä. Toisaalta yhä useampi toimittaja murhataan työnsä vuoksi demokraattisissa maissa, mikä asettaa demokratioille vakavan haasteen”, sanoo järjestön pääsihteeri Christophe Deloire tiedotteessa.Esimerkiksi Meksikossa on tänä vuonna tapettu kymmenen toimittajaa. Luku on samansuuruinen Syyrian kanssa. Latinalaisen Amerikan lukujen odotetaan nousevan, sillä hitaiden oikeusjärjestelmien vuoksi useita toimittajasurmien tutkintoja on kesken, arvioi järjestö.tilastoissa mielivaltaisesti vangittuna on nyt melkein 400 toimittajaa ja lähes 60 on panttivankeina. Vangituista toimittajista lähes kolmasosa on Kiinassa. Myös Egypti, Saudi-Arabia ja Syyria nousevat näissä tilastoissa kielteisesti esille.Varsinaisen tilastoinnin lisäksi Turkissa on kymmeniä toimittajia vangittuina ja syytteessä yhteyksistä laittomiin tai terroristisiin poliittisiin järjestöihin. Toimittajia pakotetaan maassa myös kotiaresteihin.Toimittajat ilman rajoja Suomen-osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä huomauttaa, että toimittajia uhkaillaan ja maalitetaan Suomessa koko ajan enemmän.”Onneksi emme vielä ole nähneet kotimaassa vakavaa väkivaltaa. Jos vihapuhetta ei kuitenkaan saada kuriin ja toimittajien työrauhaa paremmin turvattua, fyysisen väkivallan riski meilläkin valitettavasti kasvaa”, hän pohtii tiedotteessa.