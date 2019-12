Ulkomaat

Erdoğan: Kansainvälisen pakolaisavun puute pakotti Turkin hyökkäämään Syyriaan

presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi tiistaina, että kansainvälisen pakolaisavun puute sysäsi Turkin hyökkäämään Syyriaan lokakuussa, uutistoimistot kertovat.Laajasta kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta Turkin armeija aloitti 9. lokakuuta maahyökkäyksen rajan yli Syyrian kurdialueelle, niin sanotulle ”puskurivyöhykkeelle”.Alun perin Turkki ilmoitti vaativansa noin 480 kilometrin pituista ja 30 kilometrin levyistä vyöhykettä Syyrian rajalle. Turkin mukaan alueelle oli määrä siirtää jopa kaksi miljoonaa Syyrian sodan pakolaista Turkista.Puskurivyöhykkeellä Turkki sanoo myös suojaavansa itseään, sillä Turkki on huolissaan heti rajansa takana toimivista kurdiryhmittymistä. Turkki pitää kurdien johtamia SDF-joukkoja terroristeina, jotka tekevät yhteistyötä Turkin kurdialueilla taistelevan PKK-ryhmän kanssa.Turkin mukaan turvavyöhyke ei ole tarpeeksi turvallinen, jotta Turkin kolme miljoonaa syyrialaispakolaista voisivat palata maahansa.”Kukaan ei vaikuta olevan halukas auttamaan meitä”, Erdoğan sanoi Genevessä järjestetyssä YK:n pakolaisfoorumissa tiistaina.”Kun emme saaneet tarvitsemaamme tukea kansainväliseltä yhteisöltä, meidän piti itse pitää huoli itsestämme”, presidentti kuvaili Turkin toimintaa Syyriassa vuodesta 2016 alkaen.mukaan syyrialaisten pakolaisten tulisi palata Syyriaan vapaaehtoisesti. YK:n pakolaisfoorumissa pitämässään avajaispuheessa Erdoğan sanoi, että jopa 371 000 pakolaista on palannut Pohjois-Syyriaan vapaaehtoisesti.Presidentin mukaan luku voisi kohota miljoonaan ”erittäin lyhyen ajan sisällä”.Turkissa on tällä hetkellä eniten pakolaisia koko maailmassa. Maassa on pelkästään noin 3,7 miljoonaa Syyrian pakolaista.Erdoğanin mukaan Turkki on käyttänyt yhdeksän vuoden aikana 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria pakolaisten majoittamiseen. Erdoğan kritisoi puheessaan myös EU:ta, joka ei ole maksanut Turkille lupaamaansa 6 miljardin euron tukipakettia kokonaan.”Odotamme yhä saavamme ne toiset 3 miljardia euroa, jotka meille luvattiin.”aloitti hyökkäyksensä Koillis-Syyrian kurdialueelle lokakuussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli kertonut Erdoğanille vetävänsä loputkin Yhdysvaltain sotilaat pois alueelta.Hyökkäyksen on pelätty lisäävän pakolaisiksi joutuvien määrää ja luovan terroristijärjestöille uuden mahdollisuuden voimistumiseen.