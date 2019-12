Video näyttää, millainen on tiistaina käyttöön otettu Kiinan ensimmäinen kotimainen lentotukialus

Ulkomaat

Kiina,

Erityisesti

on vahvistanut asemiaan niiden harvalukuisten maiden joukossa, joilla on käytössään lentotukialuksia.Kiina ilmoitti, että sen toinen lentotukialus, Shandong, on otettu käyttöön tiistaina. Entuudestaan Kiinalla oli Ukrainasta käytettynä ostettu Liaoning.Kaikkiaan maailmassa on vain alle kymmenen maata, joilla lentotukialuksia on käytössä. Maista ylivoimainen ykkönen on Yhdysvallat, jolla on kymmenen ydinkäyttöistä lentotukialusta käytössä. Amerikkalaisiin lentotukialuksiin verrattuna kiinalaisalukset ovat vaatimattomia niin kooltaan kuin tekniikaltaankin.samoin kuin Yhdysvallatkin, aikovat kuitenkin rakentaa tulevaisuudessa lisää lentotukialuksia. Kiinalaisten tiedotusvälineiden mukaan suunnitelmissa on ainakin neljän uuden lentotukialuksen rakentaminen. Tiettävästi kolmannen aluksen rakentaminen on jo aloitettu.Yhdysvaltojen jälkeen Kiina sijoittaa maailmassa toiseksi eniten sotilasvarusteluun.Kiinan taloudellisen ja poliittisen vallan kasvaessa kiinalaiset ovat halunneet myös sotilaallista valtaa maailmassa. Tähän tarkoitukseen lentotukialukset ovat lähes välttämättömiä, koska ne mahdollistavat mittavia operaatioita kaukana kotimaasta.Kiina on osoittanut sotilaallista voimaansa lähialueillaan kuten Etelä-Kiinan merellä, missä sillä on lukuisia aluekiistoja muiden maiden kanssa. Kiinassa uuden lentotukialuksen käyttöönotto onkin tulkittu Kiinan voiman kasvulle sille tärkeillä lähialueilla.Asiantuntijan mukaan Kiinan lentotukialukset eivät kuitenkaan vielä muuta voimatasapainoa Kiinan lähialueilla.”Kiinan lentotukialukset ovat haavoittuvia sukellusvene­hyökkäyksille, varsinkin sellaisille ydinkäyttöisille aluksille, joita Yhdysvalloilla on”, arvioi meristrategia-asiantuntija James Goldrick uutistoimisto AFP:lle Australian kansallisesta yliopistosta.”Lentotukialukset eivät muuta valtatasapainoa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, tai mitä tulee Japanin edistyksellisiin meri- ja ilmavoimiin.”Vaikka Kiinalla tulee kestämään vielä hyvin pitkään, ennen kuin se mahdollisesti saavuttaa Yhdysvaltojen tason lentotukialuksissa, oli Shandongin rakentaminen kuitenkin voimannäyte Kiinan kyvyistä rakentaa alus itse. Kiina on muutenkin sijoittanut merkittävästi asevoimiensa modernisoimiseen ja on merkittävä tekijä avaruusteknologiassa.