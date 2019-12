Ulkomaat

Muinaisesta tökötistä valmistetusta ”purukumista” löytyi ihmisen dna:ta Tanskassa

Tanskalaiset

Näyte

tutkijat ovat löytäneet yli 5 000 vuotta vanhasta ”purukumista” ihmisen dna:ta, kertoo uutistoimisto AFP.Purukumina kivikauden aikaan käytetystä tököttipalasesta saatiin selville pureskelijan sukupuoli sekä se, mitä hän oli viimeksi syönyt ja mitä bakteereja hänellä oli suussaan.Tökötti on koivupuusta ja yleensä tuohesta hiilettämällä valmistettua tervaa. Tököttiä käytettiin kivikaudella myös kivityökalujen kiinnittämiseen puuvarsiin ja veneiden paikkaamiseen.Lisäksi näytteestä selvisi, että naisella oli todennäköisesti tummat hiukset ja iho sekä siniset silmät.Nainen oli geeneiltään enemmän keskieurooppalainen kuin skandinavialainen metsästäjäkeräilijä.”Tämä on ensimmäinen kerta, kun kokonainen muinainen genomi on erotettu mistään muusta kuin ihmisen luista”, Hannes Schroeder Kööpenhaminan yliopistosta sanoi AFP:lle.löytyi arkeologisissa kaivauksissa Saltholmista, Etelä-Tanskasta. Alue on tutkijoiden mukaan arkeologisesti merkittävä.”Melkein kaikki on mudan peitossa, mikä tarkoittaa, että eloperäisten jäänteiden säilyminen on ilmiömäistä.”Tökötin palasta löydettiin myös jälkiä kasvien ja eläinten dna:sta, kuten hasselpähkinästä ja ankasta.Tutkijoille jäi kuitenkin epäselväksi, mihin tarkoitukseen nainen oli käyttänyt tököttipurukumia. Yrittikö hän muuttaa sen koostumusta liimamaisemmaksi puhdistaakseen hampaansa? Pitikö hän nälkää loitolla? Vai pureskeliko hän tököttiä ihan vain jauhamisen ilosta?