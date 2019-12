Presidentti Trump varoittaa demokraatteja: Virkasyytteen ajaminen on ”sodanjulistus amerikkalaista demokratiaa vastaan”

Ulkomaat

Presidentti Trump varoittaa demokraatteja: Virkasyytteen ajaminen on ”sodanjulistus amerikkalaista demokratiaa

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

oikeuteen – HS käy läpi, miten virkarikos oikeuden käynnissä voi käydä ja mitkä ovat Trumpin mahdollisuudet jatkaa presidenttinä toinen kausi

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006344812.html

Edustajainhuoneen

Presidentin