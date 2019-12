Ulkomaat

Al-Holin leirin evakuointioperaatio on käynnistynyt: Viranomaiset tuovat kaksi orpolasta Suomeen

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leiriltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurdijohtoisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

viranomaiset ovat käynnistäneet operaation kahden suomalaisen orpolapsen evakuoimiseksi al-Holin leiriltä Pohjois-Syyriasta.HS:n tietojen mukaan viranomaiset hakivat orpolapset leiriltä tiistaina ja heidät siirrettiin Qamishlin kaupunkiin Pohjois-Syyriassa. Keskiviikkona lapset kuljetettiin autolla Irakin puolelle. Tiedon on vahvistanut HS:lle myös Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja.HS ei toistaiseksi kerro tarkkoja tietoja lasten liikkeistä, jotta heidän turvallisuutensa ei vaarannu.Lapset on tarkoitus lennättää Irakin Erbilistä myöhemmin Suomeen. Ei ole tiedossa, milloin tämä tapahtuu.haetut orpolapset ovat molemmat alle 7-vuotiaita. Heidän kantasuomalainen äitinsä kuoli tiettävästi pommituksissa Syyriassa. Viime ajat lapsista on leirillä huolehtinut kaksi eri suomalaisnaista.Lasten äiti muutti Suomesta Syyriaan vuonna 2012 miehensä kanssa jo ennen kuin jihadistiliike Isis oli julistanut alueelle ”kalifaattinsa”. Lapset ovat syntyneet Syyrian sota-alueella.HS:n tietojen mukaan suomalaisten orpolasten kanssa Syyriasta Irakiin matkusti ainakin ulkoministeriön erityisedustaja, joka johtaa evakuointioperaatiota. Erbilissä Suomella on väliaikainen ulkoministeriön virkamiesedustus, joka on sopinut kotiuttamiseen liittyvistä asioista Irakin Kurdistanin aluehallinnon kanssa.Syyrian puolella Suomen viranomaiset ovat hoitaneet asiaa Koillis-Syyrian epävirallisen kurdihallinnon kanssa.SDF-asejoukon vartioimalla al-Holin leirillä on ollut yksitoista suomalaista naista ja yli 30 lasta. Lapset ovat iältään 1–13-vuotiaita. Suurin osa on alle 6-vuotiaita. Yksi suomalaisnaisten lapsista täytti tänä vuonna 18 vuotta leirillä ollessaan. Osa lapsista on päätynyt Syyriaan vanhempiensa tuomana Suomesta, mutta useimmat ovat syntyneet Syyriassa sota-alueella.Al-Holin leiriin suljettiin jihadistiliike Isisin taistelijoiden perheenjäseniksi epäiltyjä naisia ja lapsia viime helmi-maaliskuussa, kun Isisin viimeinen tukikohta Baghouzissa vallattiin.Suomen hallitus linjasi maanantaina, että se tahtoo kotiuttaa lapset al-Holin leiriltä mahdollisimman nopeasti. Kotiutusoperaatiosta vastuussa ovat Suomen ulkoministeriö ja ulkoministerin asettama erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa.Monet maat ovat jo evakuoineet kansalaisiaan al-Holin leiriltä. Muun muassa Ruotsi, Tanska ja Norja ovat hakeneet leiriltä orpolapsia.Al-holin leirille on suljettu noin 70 000 ihmistä, joista lapsia on 50 000 ja naisia 20 000. He ovat päätyneet sinne terroristijärjestö Isisin menetettyä alueensa Syyriassa ja Irakissa. Leirin suomalaisten tilanteesta on viime päivinä käyty Suomessa kiivasta poliittista keskustelua.hallitus vastasi opposition välikysymykseen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta.Perus­suomalaiset, kokoomus, kristillis­demokraatit ja nyt-liike vaativat väli­kysymyksessä hallitukselta vastauksia al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnasta asiassa.Leirillä olevien suomalaisten naisten paluu Suomeen on poliittisesti erittäin arka kysymys. Jotkut kansanedustajat ovat sanoneet, että yhtäkään äitiä ei tuoda Suomeen. Toiset ovat sanoneet, että lapsen etu on aina ensisijainen.Suojelupoliisi pitää leirin naisia ja teini-ikäisiä lapsia mahdollisina turvallisuusuhkina. Naiset saattaisivat pyrkiä Suomessa levittämään Isisin ääri-ideologiaa.Erityisedustajan johtama kotiuttamisoperaatio jatkuu. Vielä ei ole tiedossa, koska tai ketä suomalaisia leiriltä myöhemmin mahdollisesti kotiutetaan.