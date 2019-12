Britanniassa alkoi uusi vaihe: Boris Johnson voi tehdä nyt lähes mitä haluaa, ja parlamentin painoarvo heikkeni

Ulkomaat

Britanniassa alkoi uusi vaihe: Boris Johnson voi tehdä nyt lähes mitä haluaa, ja parlamentin painoarvo heikken

Lontoo

Konservatiivipuolueen

Johnsonille

Esimakua

Katkeruutta

Uudesta

Torstaina

Heikko

Konservatiiveista

Hämärän

Alahuone

iso vaalivoitto on käynnistänyt Britanniassa täysin uudenlaisen poliittisen vaiheen: pääministeri Boris Johnsonin valtakauden.Konservatiivien saama mittava enemmistö alahuoneeseen merkitsee käytännössä sitä, että Johnson hallituksineen pääsee käyttämään hyvin suurta valtaa. Johnsonin ei tarvitse varoa sen enempää oppositiota kuin oman puolueen kapinallisiakaan.”Britanniassa palataan normaalitilaan, jossa parlamentilla ei ole niin väliä – – Boris Johnsonilla hallituksineen on nyt hyvin vahva asema”, politiikan tutkija Jill Rutter The UK in a Changing Europe -tutkimusyksiköstä arvioi keskiviikkona Lontoossa.ei löydy haastajaa hallituksen sisältäkään. Kukaan ei tohdi kyseenalaista pääministeriä, jonka henkilökohtaiseksi ansioksi vaalivoitto luetaan.Britanniaa johdetaan lähivuodet nyt tasan siihen suuntaan mihin Johnson haluaa. Mutta mihin suuntaan Johnson haluaa maata viedä – paitsi tietysti ulos EU:sta? Sitä ei tiedä vielä kukaan ulkopuolinen.”Johnsonhan ei ole vielä hallinnoinut. Hän on vain kampanjoinut”, Rutter sanoi.Varmaa on vain se, että parlamentti painuu taustalle. Alahuone ei hallituksen aikeita pysty enää kaatamaan.Britannian tulevasta suunnasta saadaan torstaina parlamenttikauden avajaisissa. Kuningatar Elisabet lukee uuden hallitusohjelman alahuoneessa.Johnsonille ja konservatiiveille torstai tulee olemaan yhtä voitonjuhlaa, vaikka seremoniat onkin määrä pitää minimissä. Konservatiivien 365 kansanedustajalle tulee tekemään tiukkaa pakkautua alahuoneen vihreille nahkapenkeille.Työväenpuolueessa tunnelmat ovat täysin toiset. Puolueella on vain 203 kansanedustajaa. Heikompaa vaalitulosta saa hakea 1930-luvulta.kasvattaa se, että labourin johtaja Jeremy Corbyn ei ole vieläkään eronnut. Moni pitää vaalitappiota juuri hänen syynään.Jo ennen vaaleja tiedettiin, että Corbyn oli ennätyksellisen epäsuosittu oppositiojohtaja. Vaalitulos vahvisti mielipidemittaukset: äänestäjät eivät halunneet Corbynia pääministeriksi.Labourissa on edessä nyt uuden johtajan valinta, eikä se tule olemaan helppoa. Vastakkain ovat vasemman siiven corbynilaiset ja ne, joiden mielestä työväenpuolueen pitäisi siirtyä takaisin poliittiseen keskustaan.johtajasta riippuu, pystyykö työväenpuolue houkuttelemaan konservatiivien kelkkaan lähteneet äänestäjät takaisin.”Konservatiivit saattavat pysyä vallassa jopa 8–10 vuotta, ellei sitten brexit osoittaudu katastrofiksi”, professori Tim Bale Lontoon Queen Mary -yliopistosta arvioi toimittajille keskiviikkona.Balen mukaan vaalit ratkaisi nimenomaan labourin epäonnistuminen, ei niinkään konservatiivien onnistuminen.julkistettava uusi hallitusohjelma tulee olemaan pitkälti kierrätystavaraa lokakuun vastaavasta. Keskeinen lupaus on viedä Britannia ulos EU:sta tammikuun lopussa.Nyt lupaukselle löytyy myös selvää katetta.Konservatiivien paikkaenemmistö takaa sen, että hallituksen lakiesitys brexit-sopimuksen voimaansaattamiseksi tulee menemään myös läpi. Lakiesityksen käsittely alkaa alahuoneeseen todennäköisesti jo perjantaina.oppositio ei pysty brexitiä enää jarruttamaan. Johnsonin omat rivit ovat suorassa, joten brexit koittaa tammikuun lopussa.”Tästä tulee helppoa Boris Johnsonin hallitukselle, Johnson voi tehdä mitä haluaa”, The UK in a Changing Europen johtaja, professori Anand Menon sanoi.Hallitusohjelmassa Johnson voi toistaa aiemmat lupauksensa palkata lisää sairaanhoitajia ja poliiseja sekä vahvistaa etenkin Pohjois-Englannin infrastruktuuria.Tarkkaan tullaan seuraamaan etenkin sitä, sitoutuuko hallitus nyt lain tasolla miljardien puntien lisäinvestointeihin julkiseen terveydenhuoltoon.tuli vaaleissa pikkukaupunkien työväen puolue, kun taas varsinaista työväenpuoluetta äänestetään nyt suurkaupunkien koulutetun väeston keskuudessa.Johnsonin joka käänteessä hokema ”hoidetaan brexit valmiiksi” -iskulause osoittautui lopulta onnistuneeksi. Se oli iskevä ja tehosi äänestäjiin. Labourin sanoma sen sijaan hajosi.Vaaleja ei kuitenkaan ratkaissut vain brexit ja johtajuus, arvoista puhumattakaan.”Tärkeää on myös se, uskovat äänestäjät, että puolue kykenee toteuttamaan lupauksensa”, professori Bale arvio.Tässäkin konservatiivit hakkasivat työväenpuolueen.peitossa on yhä se, mihin Johnson aikoo Britanniaa johtaa varsinaisen brexitin eli EU-eron toteuduttua. Neuvottelut EU:n ja Britannian uudesta suhteesta on määrä aloittaa heti eropäivän jälkeen.”Kukaan ei tiedä, mitä Johnson tavoittelee”, Menon sanoi.On todennäköistä, että Britannia hakee aluksi vain hyvin ”laihaa” eli pelkistettyä versiota vapaakauppasopimuksesta. Siinä EU ja Britannia sopisivat teollisuus- ja maataloustuotteiden kaupan esteettömästä jatkosta ilman tulleja ja kiintiöitä.Sopimus on määrä saada valmiiksi ensi vuoden kuluessa. Muuhun aika ei riittäisikään.Sopu voi edellyttää, että Britannia suostuu säilyttämään EU-tason ympäristö-, kuluttaja- ja työlainsäädännössään.”EU ei halua, että sen ovensuussa pelaa joku paljon heikommilla standardeilla”, professori Catherine Barnard Cambridgen yliopistosta sanoi toimittajille Lontoossa keskiviikkona.saa tuskin sananvaltaa siihen, mihin suuntaan konservatiivihallitus alkaa maan uutta Eurooppa-suhdetta johtaa. Tien määrää hallitus.Vaalit pönkittivät parlamentissa konservatiivipuoluetta, mutta myös muita muutoksia nähtiin. Alahuoneessa on nyt ennätyksellisen paljon naisia: 220 kansanedustajaa 650:stä.Erot puolueiden välillä ovat suuria. Labourissa naisia on hieman yli puolet parlamentaarikoista, mutta konservatiiveissa vain noin neljännes.Myös etnisiin vähemmistöihin ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kansanedustajia on enemmän kuin aiemmin. The Sunday Times on laskenut, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kansanedustajia on jo yli 50, joista 24 konservatiivipuolueessa.