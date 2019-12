Venäläinen kansanedustaja johti kokousta Georgian parlamentissa: siitä alkoi yhä jatkuva poliittinen kriisi, jonka osana Putin kielsi suorat lennot

Ulkomaat

Venäläinen kansanedustaja johti kokousta Georgian parlamentissa: siitä alkoi yhä jatkuva poliittinen kriisi, j

Gudauri/Tbilisi

Kysymys

Ennen

Gudauri

Putinin

Georgiassa

Mutta

Riidassa

Päätöstä

”Yksi syy eroosioon on Venäjän kasvava vaikutusvalta ja Georgian linja lämmitellä suhteita siihen.”

Valtapuolueen

Koska

Gudaurissa

Tähän

on yksinkertainen: tulevatko venäläiset turistit?Georgian – ja oikeastaan koko Kaukasian – tunnetuimmassa hiihtokeskuksessa Gudaurissa talvisesonki on pian alkamassa. Hotellihuoneita maalataan, lumikissoja huolletaan, ikkunoita pestään.Kaiken taustalla leijuu kuitenkin huoli venäläisistä turisteista. He ovat olleet viime vuosina tärkeä ja kasvava asiakasryhmä, mutta viime kesänä Venäjän presidentti Vladimir Putin kielsi suorat lennot maiden välillä.Se näkyi loppukesästä venäläisturistien määrän vähenemisenä Georgiassa. Nyt pohditaan, miten se vaikuttaa hiihtokauteen.kuin kysytään gudaurilaisilta tarkemmin, on syytä kertoa, miten tilanteeseen on jouduttu.Kesäkuussa kansainvälinen ortodoksisten kansanedustajien järjestö IAO piti kokouksen Georgian parlamentissa Tbilisissä. Sitä johti järjestön puheenjohtaja, venäläinen kansanedustaja Sergei Gavrilov puhemiehen paikalta.Moni georgialainen raivostui. Venäjällä on joukkoja niin sanotuilla Georgian kapinallisalueilla Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa, jotka se tunnusti maiden vuonna 2008 käymän sodan jälkeen itsenäisiksi, mutta joita Georgia ja lähes koko muu maailma pitää osina Georgiaa. Georgialla ja Venäjällä ei sen vuoksi ole diplomaattisuhteita.Georgialaisille Venäjä on siis miehittäjä. Nyt sen edustaja ”miehitti” lisäksi puhemiehen paikan. Sekä hallitusta että Venäjää kritisoineet mielenosoittajat ryntäsivät parlamentille.Poliisi hajotti mielenosoitukset kovakouraisesti, mikä vain vahvisti niitä. Venäjä julisti lentokiellon ”turvallisuussyistä”. Georgian hallitus puolestaan lupasi uudistaa vaalijärjestelmän, mikä lopetti mielenosoitukset.on pieni kahden kilometrin korkeudessa sijaitseva kylä, joka elää matkailusta. Sen jylhät maisemat ovat komeinta Kaukasusta.Varjoliito onkin turistien suosiossa ympäri vuoden, niin nytkin ennen laskettelukauden alkua.”Uskon, että venäläiset tulevat”, sanoo varjoliitoyrittäjä Gago Parkauli.Hän odottaa lähtöpaikalla, että edellinen asiakas on laskeutunut laaksoon. Sitten on Dubaissa asuvien pakistanilaisten Sehrish Razan ja Shahzad Yousafin vuoro.”Meillä käy koko ajan enemmän turisteja myös muualta. Kiinasta, Japanista, Euroopasta, Intiasta”, Parkauli sanoo.lentokielto teki loven köyhän, alle viiden miljoonan asukkaan Georgian talouteen, jossa matkailutuloilla on tärkeä asema.Vaikutukset eivät kuitenkaan olleet niin suuret kuin alun perin pelättiin. Matkailu kasvoi alkuvuodesta sellaista vauhtia, että lentokiellosta huolimatta turistien kokonaismäärä on tänä vuonna viime vuotta isompi.Venäläisiäkin kävi huippusesonkina heinä- ja elokuussa noin 360 000 lentokiellosta huolimatta. Äänekkäimmin lentokieltoa kritisoivat venäläiset lentoyhtiöt, jotka vaativat Venäjän valtiolta kymmenien miljoonien eurojen vahingonkorvauksia.epäilläänkin, ettei Venäjän päätös ollut pelkästään taloudellinen painostus- tai rankaisukeino.”Tavallaan se oli Putinin yritys vaikuttaa Georgian sisäiseen tilanteeseen”, sanoo Ilian valtionyliopiston professori Ghia Nodia.Vallassa vuodesta 2012 ollut Georgialainen unelma -puolue on lämmitellyt suhteita Venäjään, vaikka se virallisesti jatkaakin länsilinjalla. Nodian mukaan lentokielto yritti rangaista oppositiota, jonka mielestä Georgialla on jo liian likeiset suhteet Venäjään.”Hallitus pyrki suurentelemaan sen vaikutuksia, koska halusi syyttää oppositiota maan talouden vahingoittamisesta mielenosoituksilla.”Ajatushautomo Rondeli-säätiön johtaja Ekaterine Metreveli kutsuu lentokieltoa suoraan Venäjän propaganda-aseeksi.”Tavoitteena oli saada ihmiset pelkäämään.”Putinin määräämä lentokielto ei ollut kesän mielenosoitusten ainoa seuraus. Ne syvensivät Georgian poliittista kriisiä, joka on sen jälkeen mennyt aiempaa pahempaan solmuun.Hallitus sai mielenosoitukset loppumaan lupaamalla muuttaa vaalijärjestelmää suunniteltua aiemmin. Lupauksen mukaan ensi vuoden parlamenttivaaleissa kaikki kansanedustajat olisi valittu suhteellisella vaalitavalla, kun nykymallissa lähes puolet valitaan enemmistövaalitavalla yhden edustajan vaalipiireistä.Marraskuussa hallitus kuitenkin söi sanansa, eikä muutos saanut parlamentissa riittävästi ääniä. Se aloitti uudet mielenosoitukset.vaalijärjestelmästä on kyse isoista asioista.Sekajärjestelmä on on luotu aikanaan takaamaan vahvan johtajan valtapuolueelle vankka enemmistö. Vallanpitäjillä on laaja valta ja resurssit, eikä maassa ole riippumatonta oikeuslaitosta, joten valtapuolue saa helposti useimmat yhden edustajan vaalipiireistä.Sen seurauksena Georgiassa ei ole perinteitä poliittisille kompromisseille tai konsensukselle. Lisäksi maassa on aina ollut vahva johtaja, jonka alainen valtapuolue on.Georgiassa valta onkin vaihtunut vaaleilla vain kerran, vuonna 2012 kun Georgialainen unelma pääsi valtaan. Viime vaaleissa se sai 48,68 prosenttia äänistä mutta 115 paikkaa 150:stä.Nyt sen kannatus on laskenut, eikä se todennäköisesti saisi vain suhteellisella vaalitavalla järjestetyissä vaaleissa enemmistöä. Sitä on pidetty isona syynä sille, että nykyinen vahva johtaja, miljardööri Bidzina Ivanišvili perui lupauksensa.ja poliisin kovia otteita on yleisesti pidetty merkkinä siitä, että Georgia on siirtymässä autoritäärisempään suuntaan.Se on huolestuttanut lännessäkin. Pelkona on, ettei valta enää toista kertaa vaaleilla vaihdu ja Georgia ajautuu poliittisesti etäämmäs lännestä.”Lupauksen peruminen on hyvä esimerkki eroosiosta. Oppositio aina valittaa, mutta Georgian tilanne on yhä parempi kuin joidenkin muiden alueen maiden. Silti kehitys on huolestuttava ja eroosio nähtävissä”, sanoo oppositiopuolue UNM:n kansanedustaja Giorgi Kandelaki.Venäjän vaikutusvalta onkin kasvanut. Georgia on kaupan ja turismin vuoksi siitä taloudellisesti aiempaa riippuvaisempi, minkä lisäksi Venäjä on selvästi vahvistanut propagandaansa. Se on etupäässä länsivastaista.Venäjä myös käyttää painostusta Abhasian ja Etelä-Ossetian rajoilla muun muassa siirtämällä rajaa. Georgialaisia myös siepataan.edustajat kiistävät tietenkin Georgian luisumisen autoritääriseksi muistuttamalla, että puolue nousi oppositiosta valtaan nykyisellä mallilla.Puolueen mukaan se on saanut äänestäjien mandaatin pitää edes jonkinlaisia välejä Venäjään.Ne ovat tosin huonot, sanoo pääministerin Venäjä-erityisedustaja, ammattidiplomaatti Zurab Abašidze.”Emmekä valitettavasti näe mitään mahdollista muutosta lähitulevaisuudessa, ellei miehitetyillä alueilla tapahdu jotain selvää edistystä”, Abašidze sanoo.mailla ei ole diplomaattisuhteita, yhteydenpitoon on rakennettu kaksi väylää. Genevessä osapuolet keskustelevat pääasiassa Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan liittyvistä asioista, Abašidze puolestaan käsittelee lähes kaikkia muita asioita Venäjän varaulkoministerin kanssa Prahassa.Talousasioissa on edistytty. Vielä vuonna 2012 Georgian vienti Venäjällä oli pysähdyksissä, mutta nyt Venäjä on Georgian toiseksi suurin vientimarkkina. Poliittisissa asioissa tilanne on ennallaan eli huono.”Yleisesti ottaen georgialaiset eivät vastusta kauppaa Venäjän kanssa tai venäläisiä turisteja. Mitään ryssävihaa ei ole. Jos kysyy taksikuskeilta tai ihmisiltä kadulla, yleisajatus on, että venäläiset ovat hyviä ihmisiä, mutta heillä on huono hallitus.”Toki kauppa ja turismi myös antaa Venäjälle enemmän mahdollisuuksia taloudelliseen painostukseen. Niitä Venäjä myös käyttää, mistä lentokielto on yksi esimerkki. Venäjä myös löytää georgialaisista viineistä aina vikaa, kun Georgia osallistuu Naton harjoituksiin.Georgian vastakeinot ovat vähissä, lentokiellolle se ei voi mitään. Abašidze voi vain sanoa venäläisten viralliseen syyhyn lentokiellosta eli ”huoleen turistien turvallisuudesta”, ettei mitään ole sattunut vuosiin.itse asiassa on koko ajan jonkin verran venäläisiä turisteja. Kylä sijaitsee rajalle menevän tien varressa, joten Venäjän kilvissä olevia autoja näkee paljon.Suosituin näköalapaikka on neuvostoaikainen Venäjän ja Georgian ystävyysmonumentti. Siltä maisemaa katsovat kazanilaiset Olga Jelagina ja Maksim Ignatjev.Ignatjev on käynyt paikalla aiemmin ja halusi tuoda tyttöystävän katsomaan itse. Ensimmäistä kertaa Georgiassa oleva Jelagina onkin innoissaan. Maisemat ovat ”uskomattoman kauniita”, ihmiset vieraanvaraisia, viini ja ruoka ”tietenkin” hyviä.”Pieni paratiisi maan päällä.”Gudaurissa luotetaan.”Venäläiset turistit ovat kyllä tärkeitä, koska he ovat vakiovieraita. Meillä on asiakkaita, jotka ovat olleet meillä jo vuosia”, Club 2100 -hotellia pyörittävä Givi Homasuridze kertoo.”Mutta uskon laskettelijoiden tulevan. He lentävät vaikka Valko-Venäjän tai Armenian kautta tai tulevat autolla.”Kaikki riippuu lopulta enemmän lumitilanteesta kuin Putinista.