Ulkomaat

Bolivian maanpaossa olevasta ex-presidentistä annettiin pidätysmääräys

Bolivian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morales

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morales

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

maanpaossa olevasta entisestä presidentistä Evo Moralesista annettiin keskiviikkona pidätysmääräys. Maan väliaikainen hallinto on syyttänyt Moralesia kapinan lietsomisesta ja terrorismista.Yleiset syyttäjät allekirjoittivat maan hallinnollisessa pääkaupungissa La Pazissa määräyksen pidättää 60-vuotias Morales.pakeni Boliviasta viime kuussa, kun hänen vilpilliseksi koettu uudelleenvalintansa presidentinvaaleissa herätti levottomuuksia. Morales jätti tehtävänsä ja otti ensin vastaan turvapaikan Meksikosta ja sitten Argentiinasta, jonne hän saapui viime viikolla.Morales hallitsi Boliviaa lähes 14 vuoden ajan.Levottomuudet Boliviassa alkoivat lokakuussa pidettyjen vaalien jälkeen. Amerikan maiden järjestön OAS:n tarkkailijat julistivat vaalit vilpillisiksi ja tulos mitätöitiin.Vaalien ääntenlaskennassa Moralesin kannatus kohosi epäilyttävästi kesken kaiken, ja hänet valittiin neljännelle presidenttikaudelle.väliaikainen presidentti Jeanine Anez torjui marraskuun lopulla senaatin edustajien yrityksen armahtaa Morales. Moralesin senaatissa olevat puoluetoverit yrittivät estää mahdollisen oikeusprosessin Moralesia vastaan.Anez on kertonut, että maassa pidetään uudet presidentinvaalit ensi vuoden alkupuolella, mutta päivämäärää ei ole asetettu. Väliaikainen hallinto on estänyt Moralesia asettumasta ehdolle vaaleissa.Bolivian perustuslaki rajoittaa presidentin kaudet kahteen peräkkäiseen. Moralesin tukijoita täynnä oleva perustuslakioikeusistuin teki kahden edellisen vaalin kohdalla kyseenalaisia päätöksiä, jotka antoivat Moralesille valtuudet asettua ehdolle.kertoi tiistaina Argentiinan pääkaupungista Buenos Airesista käsin, että hän aikoo antaa tukensa toiselle ehdokkaalle omasta puolueestaan. Hän kertoi olevansa varma siitä, että he voittavat seuraavatkin vaalit. Vaikka hän ei ole ehdolla, hänellä on omasta mielestään oikeus olla mukana politiikassa.Morales on aiemmin väittänyt joutuneensa vallankaappauksen uhriksi ja alkoi hyökätä Twitter-tilillään lähes päivittäin Anezia ja tämän liittolaisia vastaan.Morales oli ensimmäinen Bolivian presidentiksi noussut alkuperäiskansan edustaja.