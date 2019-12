Miksi äkkiä tuli hiljaista ja mitä ajattelee punaiseen lippikseen pukeutunut Trumpin kannattaja? HS:n kirjeenvaihtaja seurasi Trumpin virkarikossyytteen käsittelyä kongressissa

Ulkomaat

Miksi äkkiä tuli hiljaista ja mitä ajattelee punaiseen lippikseen pukeutunut Trumpin kannattaja? HS:n kirjeenv

Washington

Oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Historiallisetkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehdistölehterillä

Lue lisää:

tutkinta huipentuu, mutta onko se vain poliittista teatteria? HS kysyi viiden amerikkalais professorin arviot

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006346658.html

”Äänestäisimme häntä kahdesti, jos se olisi mahdollista.”

Istunnon

Kun

Edustajainhuoneessa

Kun