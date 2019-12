Ulkomaat

EU-tuomioistuin: Espanjan on päästettävä vangittu katalaanijohtaja Junqueras EU-parlamenttiin

Espanjan on päästettävä katalaanijohtaja Oriol Junqueras ottamaan vastaan paikkansa Euroopan parlamentissa, linjaa EU-tuomioistuin.



Tuomioistuimen mukaan EU-parlamenttiin valituilla mepeillä on valintansa jälkeen koskemattomuus. Espanjan valtio voi myöhemmin pyytää EU-parlamentilta immuniteetin poistamista.



Junqueras oli Katalonian itsehallintoalueen hallituksen varajohtaja, kun alueella äänestettiin itsenäisyydestä noin kaksi vuotta sitten. Keskeisiä katalaaneja vastaan aloitettiin oikeustoimia, ja Junqueras on ollut vangittuna marraskuusta 2017 lähtien. Junqueras valittiin EU-parlamenttiin kevään vaaleissa.