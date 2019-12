Ulkomaat

Putin pohti suuressa lehdistötilaisuudessaan perustuslain presidenttikausia koskevan kohdan muuttamista

Moskova

Venäjän

Putin sanoi olevansa valmis muuttamaan perustuslain presidenttikausia koskevaa kohtaa

Putinin

Putin myönsi ilmastonmuutoksen, muttei ole varma ihmisten vaikutuksesta siihen

Putin kertoi, että toimittaja Ivan Golunovin pidättäneistä poliiseista on aloitettu tutkinta