Ulkomaat

Kolme ihmistä kuoli ampuma­väli­kohtauksessa Moskovan keskustassa

Ainakin

kolme ihmistä kuoli ja useita loukkaantui ampuma­väli­kohtauksessa Moskovan keskustassa Venäjällä, kertoo sanomalehti Izvestija uutistoimisto Reutersin mukaan.Ampuminen tapahtui lehden mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n pääkonttorin lähistöllä Lubjanka-aukiolla.FSB tiedotti uutistoimisto Interfaxin mukaan, että hyökkääjä on ”neutralisoitu” ja hänen henkilöllisyyttään selvitetään.Yksi kuolleista on poliisi, Izvestija kertoo.Maan tiedustelupalvelut pitävät tekoa terrorismina, Venäjän RT-kanava kertoo.Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi on pysäyttänyt liikenteen Lubjanka-aukion läheisyydessä.