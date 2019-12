Italian poliisi pidätti satoja mafiajärjestön jäseniä ratsiassa, kiinni jäi myös korkea-arvoisia virkamiehiä ja entinen kansanedustaja

Ulkomaat

Italian poliisi pidätti satoja mafiajärjestön jäseniä ratsiassa, kiinni jäi myös korkea-arvoisia virkamiehiä j

Italian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratsiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljastus