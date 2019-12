Kaksi vapaaehtoista palomiestä kuoli maastopalojen piinaamassa Australiassa, pääministeri jättää kritisoidun Havaijin-lomansa kesken

Ulkomaat

Kaksi vapaaehtoista palomiestä kuoli maastopalojen piinaamassa Australiassa, pääministeri jättää kritisoidun H

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morrisonia

Maastopalojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy