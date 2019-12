Ulkomaat

median kuvavirta täyttyi vain muutama viikko sitten iloisista lapsuudenkuvista sen kunniaksi, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti 20. marraskuuta 30 vuotta. Itsekin vaihdoin juhlapäivän kunniaksi Facebookin profiilikuvakseni nelivuotiaan pellavapään vaaleanpunaisessa paidassaan.Unicefin aloittaman some-kampanjan ansiosta maailman tärkeimmät ihmisoikeudet saivat muutaman päivän ajan ansaitsemaansa myönteistä huomiota. Mikään kampanja ei kuitenkaan olisi pystynyt herättämään sellaista mediahuomiota, jota lapsen oikeudet ovat juhlapäivän jälkeisinä viikkoina saaneet.Pian juhlapäivän jälkeen leimahti irvokas poliittinen kiistely ”Isis-lapsista” eli al-Holin leirillä Syyriassa elävistä suomalaisista pikkulapsista. Leirillä on noin 30 suomalaista lasta, joista valtaosa on alle viisivuo­tiaita. Kaikkiaan lapsia on leirillä noin 50 000.Keskustelussa on toisteltu sanapareja ”lapsen oikeudet” ja ”lasten parhaaksi”.Hallitus perustelee päätöstään tuoda lapset Suomeen lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittavuudella mutta jätti virkamiesten päätettäväksi, miten lapsen etu kussakin tapauksessa toteutuu. Opposi­tion mielestä pienetkin lapset voivat olla suuri turvallisuusuhka.ei näyttäisi olevan aivan selvää, mitä lapsen oikeuksilla tarkoitetaan. Kerrataan siis.Ensinnäkin: lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Ihan jokaista lasta pakolais- ja vankileireillä, kobolttikaivoksilla, aseellisissa konflikteissa ja merenpinnan nousun uhkaamilla rannikoilla.Toiseksi: sopimuksen noudattaminen ei ole hyvän tahdon asia vaan se on valtioita oikeudellisesti sitova. Kaikki maailman valtiot Yhdysvaltoja lukuun ottamatta ovat ratifioineet sopimuksen eli sitoutuneet muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimuksen mukaisiksi.Tuodaan lapsi Suomeen lopulta ilman äitiään tai äidin kanssa tai tuodaanko ollenkaan, siitä voidaan olla varmoja, että vankileirillä lapsen oikeudet eivät ainakaan toteudu.tulevat kiistattomasti ainakin nämä sopimuksen kohdat:19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua.39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä.