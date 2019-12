Salakuljettajat yrittivät tuoda tuhansia kiloja kokaiinia sukellusveneellä Eurooppaan – poikkeuksellisen operaation takana huumekartelli

Ulkomaat

Salakuljettajat yrittivät tuoda tuhansia kiloja kokaiinia sukellusveneellä Eurooppaan – poikkeuksellisen opera

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salakuljetusoperaatio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopulta

Poliisi

Huumeita

Kokaiinia