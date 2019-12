Ulkomaat

Miten Isis-naiset kohtelivat jesidinaisia, joita he ottivat orjikseen? HS tapasi uhreja, jotka kärsivät vuosia

Dohuk

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iman Abdullah

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Irakin

Ei ole

Mutta

Imanin

Bassam

39-vuotias

Telttaleirin

Kalifaattiin

Seuraavana