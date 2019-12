Ulkomaat

Pohjois-Korean keskeinen rahahana on sulkeutumassa: ”Modernien orjien” pitäisi nyt palata diktatuuriin

Moskova/Peking

Vladivostokin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisoikeus­järjestöt

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005947145.html

Kaksi

Kaikkien

Ilmassa

Lyhytaikaisetkin