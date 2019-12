Ulkomaat

Etelä-Euroopassa myrskytuulet puhaltavat paikoin lähes 50 metriä sekunnissa, ainakin seitsemän kuollut

Espanjaa,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy