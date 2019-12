Bulgarialaisen asekauppiaan myrkytys auttoi tiedustelu­palvelut venäläisten sala­murhaajien jäljille, kertoo The New York Times Vuosien ajan Yksikkö 29155 -nimeä kantava ryhmä toimi ilman, että lännen turvallisuuspalvelut havaitsivat sitä. Bulgarialaisen asekauppiaan ja venäläisen kaksoisagentin myrkytykset johdattivat viranomaiset ryhmän jäljille, kertoo The New York Times.