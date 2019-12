Ulkomaat

Ainakin 80 islanninhevosta kuollut myrskyissä Islannissa, lumimäärä Reykjavikissa on suurin sitten vuoden 1937

Yli 80

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Medioissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Islannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy