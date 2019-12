Trumpin hallinto pyysi jäädyttämään sotilasavun Ukrainalle 91 minuuttia virkasyytteen keskiössä olevan Zelenskyi-puhelun jälkeen

Ulkomaat

Trumpin hallinto pyysi jäädyttämään sotilasavun Ukrainalle 91 minuuttia virkasyytteen keskiössä olevan Zelensk

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edustajainhuone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edustajainhuonetta