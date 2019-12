11 ihmistä on kuollut ja 300 joutunut sairaalaan kookosviinan aiheuttaman myrkytyksen seurauksena Filippiineillä

Ulkomaat

11 ihmistä on kuollut ja 300 joutunut sairaalaan kookosviinan aiheuttaman myrkytyksen seurauksena Filippiineil

Ainakin 11 ihmistä on kuollut ja yli 300 joutunut sairaalaan kookosviinan aiheuttaman myrkytyksen seurauksena Etelä-Manilassa Filippiineillä, kertoo uutistoimisto Reuters.



Lambadog-niminen juoma on suosittu Filippiineillä erityisesti juhlapyhinä, ja osa myrkytyksen saaneista oli nauttinut sitä joulujuhlissa, kertovat maan viranomaiset. Lambadog on kookospalmusta tehtyä viinaa, jonka alkoholiprosentti on yleensä noin 40–45.



Lambadogin laiton teko ja myynti on maassa yleistä. Filippiinien elintarvikevirasto kehottaa ostamaan juomaa ainoastaan rekisteröidyiltä yrityksiltä. Reutersin mukaan lambadogin aiheuttamaan myrkytykseen kuoli Filippiineillä viime vuonna 21 ihmistä.