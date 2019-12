Näin syntyy suomalainen joulupöytä Yhdysvalloissa: HS seurasi, miten suomalaisperhe teki jouluostokset Washingtonissa, ja vertaili tuotteiden hintoja

Ulkomaat

Näin syntyy suomalainen joulupöytä Yhdysvalloissa: HS seurasi, miten suomalaisperhe teki jouluostokset Washing

Chevy Chase

Kuusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hanna Salo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähdetäänpä

Samu Salo

Salojen

Yhdys­valtalaisten