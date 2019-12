Yhdysvallat keskeytti pommikoirien lähettämisen Jordaniaan ja Egyptiin, jo seitsemän koiraa kuollut puutteellisen hoidon seurauksena

Ulkomaat

on väliaikaisesti keskeyttänyt pommeja jäljittävien koirien lähettämisen Jordanian ja Egyptiin. Viranomaisten mukaan monet koirat ovat kuolleet hoidon puutteen vuoksi.”Mikä tahansa koiran kuolema kentällä on äärimmäisen surullinen tapahtuma, ja me teemme kaikkemme estääksemme tätä tapahtumasta tulevaisuudessa”, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kertoi toimittajille maanantaina.Tiedottajan mukaan koirilla on olennainen rooli Yhdysvaltojen terrorismin vastaisissa toimissa ulkomailla.Ministeriön omat tarkastajat alkoivat tutkia eläinten hyvinvointia sen jälkeen kun koirien kaltoinkohtelusta raportoitiin vuonna 2017. Ensimmäisessä raportissa kävi ilmi useita tapauksia, joissa koiria oli kohdeltu huonosti. Joukossa oli esimerkiksi saksanpaimenkoiria ja labradorinnoutajia.Yhdysvalloissa koulutettuja eläimiä on viety joihinkin maihin osana terrorismin vastaista yhteistyötä. Yksi murheenkryyni oli Jordania, jossa yksi koira kuoli puutteellisen hoidon vuoksi ja toinen piti lopettaa sen palattua Yhdysvaltoihin. Jo ensimmäisen raportin jälkeen tutkijat suosittelivat, ettei Yhdysvaltain hallinto toimittaisi pommikoiria Jordaniaan, mutta ministeriö kieltäytyi tottelemasta., tässä kuussa julkaistun raportin mukaan Jordaniassa kuolleiden koirien kuolemat olisi voitu välttää paremmalla hoidolla. Toinen oli kuollut lämpöhalvaukseen ja toinen kuoli myrkytykseen, jonka aiheutti se, että Jordanian poliisi ruiskutti tuholaismyrkkyä joko koiran majapaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä.Niin ikään kolme Egyptiin lähetetystä kymmenestä koirasta kuoli ennenaikaisesti. Yhdeltä hengen vei keuhkosyöpä, toiselta sappivaiva ja kolmas kuoli lämpöhalvaukseen.Toisessa raportissa tutkijat toistivat suosituksensa ja lisäsivät myös Egyptin mustalle listalle. Nyt ulkoministeriö otti ohjeesta onkeensa ja ilmoitti, että koiria lähetetään Egyptiin ja Jordaniaan vasta, kun vaatimuksia koirien terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi noudatetaan.Uudessa raportissa vaaditaan Yhdysvaltojen viranomaisilta myös lisää keinoja pommikoirien voinnin valvontaan. Esimerkiksi Egyptissä Yhdysvaltojen viranomaisia ei ole päästetty kenneleihin tai lentokentille, joissa koirat tekevät työtään.