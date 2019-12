Ulkomaat

Brittien tapa suukotella viestin lopuksi ärsyttää – kylmä suomalainen ei haluaisi laittaa x:ää viestinsä perää

Lontoo

Suomalaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täysin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähisukulaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suukottelusta

tapakulttuurissa on paljon hyvää. Kuten nyt esimerkiksi se, että puolituttuja ei tarvitse päästää lähelle, eikä varsinkaan suukottelemaan. Mannermainen poskellesuukottelu ei meille leviä.Britit ovat tässä suhteessa atlanttisia suomalaisia. Vaikka linnuntie Ranskaan on lyhyt, eivät poskisuudelmat ole koskaan täysin kotiutuneet Kanaalin pohjoispuolelle.jyllää kuitenkin toinen tapa suukotella. Niin sähköiset viestit kuin perinteiset kirjeet ja kortitkin on tapana lopettaa x-kirjaimeen. Mitä enemmän x:iä, sitä enemmän suukkoja.Suomalaista x-kirjainten naputtelu viestien perään ärsyttää. X-lopetus tuntuu teennäiseltä. X-näppäinkin kuluu kohtuuttoman paljon.Mistä sitä paitsi tietää, kelle pitää laittaa x ja kelle ei? Onko x:ään pakko vastata x:llä? Mitä jos lähettää suukkoja vahingossa väärälle kohteelle, vaikkapa kollegalle tai remonttimiehille?Mutta ennen kaikkea: Voiko suukottelusta kieltäytyä kokonaan? Onko mahdollista harjoittaa korrektia ja jopa lämmintä viestintää turvautumatta koskaan x-lopetukseen?vedenpitäviä neuvoja on mahdotonta antaa. Mikä sopii yhdessä tuttavapiirissä ei käy toisessa. Amerikassa opitulla suukottelulla ja halailulla (xoxo) ei välttämättä pärjää Britanniassa.Ensihelpotusta tuo se, että x-suukkoja ei tarvitse ottaa täysin kirjaimellisesti. X-kirjaimet viestin lopussa kertovat kiintymyksestä, hellyydestä ja hyvästä tahdosta – ei siitä, että pitäisi päästä konkreettisesti pussailemaan.Nyrkkisääntö laiskalle ulkomaalaiselle on vastata suukkoon suukolla. Jos brittiystävä lopettaa sähköpostinsa x:llä, voi lähettää x:n takaisin vastausviestissä.Naiset ovat hanakampia suukottelemaan viesteissään kuin miehet. Hyvien ystävien on luontevaa lopettaa viestinsä x:ään tai pariin. Miehet lähettävät kuitenkin harvoin x-lopetuksia toisilleen. Perheet laittavat suukkoja ystäväperheilleen joulukorteissa.kesken x kuuluu asiaan. Äiti ja isä suukottavat lapsensa ja toisin päin, oli ikä vaikka lähellä sataa.Puolisot saattavat x-allekirjoittaa jopa jokaisen keskinäisen teksti- ja Whatsapp-viestin.”Tarvitaanko jotain kaupasta? xx””Toisitko maitoa ja perunoita, please. xx””Tulossa. xx””Kiitos. xx””xx””xx”Jos x:ään on kerran ryhtynyt, ei paluuta viestittelyyn ilman suukkoja enää ole. Puuttuva x huutaa lujemmin kuin kymmenen x:ää.tulee helposti automaatio. X sinne ja xx tänne, laitetaanpa xxx tuonne.Joskus x-liipaisinsormi on niin herkässä, että suukkoja lähtee kohteelle, jolle ei pitäisi. Silloin täytyy vain toivoa, että veroviraston tarkastaja tai vain kerran tavattu kollega ymmärtävät, että kyseessä oli vahinko.Joskus taas kylmässä suomalaisessa nousee vastarinta. Enää ei suukotella, vaatii ääni sisältä.Ulkomaalaiselle tämä sallitaankin. Kukaan ei tule penäämään, että mistäs nyt tuulee.Helpointa on kuitenkin antautua x:n vietäväksi. Kysehän on pohjimmaltaan hyvästä tahdosta, ei varsinaisesta suukosta. Eikä hyvää tahtoa ole koskaan liikaa.Hyvää joulua!Toivoo:Annamari xxx