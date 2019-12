Ulkomaat

Jihadistien hyökkäyksissä kuoli 35 siviiliä Burkina Fasossa

Länsi-Afrikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jihadistit hyökkäsivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naapurimaa Malista