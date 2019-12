Ulkomaat

21 joulumessuun osallistunutta joutui sairaalaan häkämyrkytyksen takia Ranskassa

Häkämyrkytys

Häkä

kirkossa vei 21 joulumessuun osallistunutta sairaalaan Pohjois-Ranskassa jouluaattona, kertoo uutistoimisto AFP. Kaksi oireita saanutta loukkaantui vakavasti.Pelastushenkilöstö meni Oisen hallintoalueella sijaitsevaan kirkkoon sen jälkeen, kun useat kirkossa olleet olivat valittaneet päänsärkyä. Kirkko evakuoitiin, ja 72 ihmistä vietiin läheiseen kunnantaloon. Heistä 19 vietiin lähisairaalaan ja kaksi erikoissairaanhoitoon, jossa he saivat painekammiossa ylipainehappihoitoa.Kirkosta mitattiin korkeita, jopa 350 miljoonasosan (ppm) häkäpitoisuuksia. Niiden syytä ei AFP:n mukaan määritelty, mutta tutkijat epäilivät lähteeksi kaasulämmitintä.Kirkko määrättiin suljettavaksi tapauksen jälkeen .eli hiilimonoksidi (CO) on väritöntä, hajutonta ja mautonta kaasua, jota syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena.Häkämyrkytyksen oireita ovat muun muassa päänsärky, huimaus ja sekavuus. Vaikean myrkytyksen oireita ovat tajunnantason heikentyminen tai tajuttomuus, kouristukset, hengitysvaikeudet ja harva pulssi.Jo 150–200 ppm:n pitoisuus voi aiheuttaa sekavuutta, tajuttomuutta tai jopa kuoleman.Yleisimmin häkämyrkytykset aiheutuvat bensiinikäyttöisen auton tyhjäkäynnistä suljetussa tilassa ja polttoaineella tai kaasulla hiljaa käyvistä lämmitinlaitteista. Myös taitamattomaan puulämmitykseen voi liittyä häkämyrkytyksen vaara.