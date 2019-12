Ulkomaat

Seitsemän ihmistä kuoli veneturmassa Turkissa: Maahantulijat ylittivät järveä, vaikka se ei ole rajajärvi

ihmistä kuoli ja 64 pelastettiin veneen upottua Vanjärvellä Turkin itäosassa torstaina aamuyöllä, kertoi Bitlisin maakuntahallinto uutistoimisto Reutersin mukaan.Vene kaatui lähestyessään Adilcevazia, joka sijaitsee järven pohjoisrannalla. Pelastajat löysivät uhreista viisi kuolleena turmapaikalta, ja kaksi kuoli myöhemmin sairaalassa.Veneessä oli ihmisiä Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista.On epäselvää, miksi he olivat ylittämässä järveä. Vanjärvi on melko lähellä Iranin rajaa, jonka yli saapuu Turkkiin paljon ihmisiä luvattomasti matkalla kohti Eurooppaa, mutta kyse ei ole rajajärvestä. Vanjärvi on kokonaisuudessaan Turkin sisällä.