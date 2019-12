Ulkomaat

Indonesian bussiturman uhriluku nousi yli 30:een

Sumatran saarella maanantaina sattuneessa bussiturmassa on kuollut ainakin 35 ihmistä, paikalliset viranomaiset kertoivat torstaina uutistoimisto AFP:n mukaan.Linja-auto syöksyi 150 metriä syvään rotkoon Etelä-Sumatran provinssissa juuri ennen keskiyötä maanantaina. Bussi päätyi jokeen rotkon pohjalle, paikallinen poliisi kertoi AFP:lle.Pelastustyöntekijät ovat etsineet mahdollisia uhreja jo kolmen päivän ajan. Aiemman tiedon mukaan kuolonuhreja oli 27. Kahdeksan ruumista lisää löytyi myöhään keskiviikkona paikallista aikaa.Löydetyistä uhreista 16 oli miehiä ja naisia 19. Lapsia oli kahdeksan. Torstaihin mennessä onnettomuuspaikalta oli pelastettu 13 eloonjäänyttä.matkustajatietojen mukaan kyydissä olisi pitänyt olla 27 ihmistä, mutta joidenkin eloonjääneiden mukaan bussissa olisi ollut onnettomuushetkellä noin 50 ihmistä. Tarkka määrä ei ole tiedossa, joten viranomaiset eivät tiedä kuinka moni ihminen on kadoksissa.Pahat liikenneonnettomuudet ovat yleisiä Indonesiassa, missä autojen kunto on usein huono ja liikennesääntöjä noudatetaan vaihtelevasti.