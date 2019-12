Ulkomaat

Intia pyysi kahta länsimaalaista poistumaan maasta, syynä osallistuminen kansalaisuus­lain vastaisiin mielen­i

Kahta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Viikkoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaisten

laki lietsoo verisiä levottomuuksia Intiassa ja arvostelua ulkomailla, mutta täysin eri syistä

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006344403.html