Tuhoisat maastopalot uhkaavat nyt Sydneyn vesivarantoja, ja suuri osa koaloista on kuollut, mitä Australian tulipaloista voi vielä seurata ja johtuvatko ne ilmastonmuutoksesta? – HS kokosi vastauksia kysymyksiin

Ulkomaat

Tuhoisat maastopalot uhkaavat nyt Sydneyn vesivarantoja, ja suuri osa koaloista on kuollut, mitä Australian tu

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tuhoisille maastopaloille ei näy loppua, vaikka palot ovat tilapäisesti rauhoittuneet hieman viilentyneen lämpötilan seurauksena.Uuden Etelä-Walesin alueella roihusi perjantaina lähes 100 maastopaloa, joista yli 30 raivosi hillitsemättömänä. Yksikään paloista ei kuitenkaan ollut vaarallisella tasolla, kertoo australialaislehti The Sydney Morning Herald https://www.smh.com.au/national/nsw/firefighters-strengthen-lines-before-day-of-most-concern-20191227-p53n53.html Tilanteen odotetaan kuitenkin muuttuvan ensi viikolla, kun lämpötilat taas nousevat. Tiistaina miljoonakaupunki Sydneyssä lämpötilan odotetaan kipuavan perjantaisesta 28 asteesta 35 asteeseen.Miksi Australiassa roihuaa juuri nyt poikkeuksellinen maastopalojen aalto? Entä mitä kuukausia jatkuneista tulipaloista voi vielä seurata?Tässä jutussa käymme läpi tulipaloihin liittyviä kysymyksiä.

Mitä maastopaloista on tähän mennessä seurannut?

Kuukausia jatkuneita paloja on kutsuttu katastrofaalisiksi, sillä paloja on ennätyksellisen paljon, ne ovat levinneet laajalle ja jatkuneet pitkään. Australiaan on julistettu palojen vuoksi hätätila.Maastopaloissa on kuollut yhdeksän ihmistä. Ainakin yli 800 kotia on tuhoutunut. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Yhteensä yli viisi miljoonaa hehtaaria maata on palanut. Palaneen alueen koko vastaa pinta-alaltaan Viroa hieman suurempaa aluetta.Kaupunkeja on peittynyt sankkaan savuun. Ihmisiä on neuvottu pysyttelemään sisätiloissa.

Miten palot ovat vaikuttaneet eläimiin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palot ovat tappaneet paljon villieläimiä ja tuhonneet uhanalaisten eläimien elinalueita.Australian ympäristöministerin mukaan arviolta jopa 30 prosenttia Uuden Etelä-Walesin koillisrannikon koaloista on voinut kuolla paloissa. Alueella elää merkittävä osa Australian koaloista, arviolta 15 000–28 000 yksilöä.Koalat ovat monin paikoin olleet uhattuina jo ennen paloja. Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin koalapopulaatio pieneni 42 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2010, koska lajin elinalueita on tuhottu esimerkiksi raivaamalla metsiä.Koalan lisäksi etenkin Länsi-Australiassa elävä uhanalainen papukaijalaji lännenlymykaija ja Etelä-Australiassa elävä erittäin uhanalainen Kangaroo Islandin pussieläin ovat kärsineet tämänvuotisista paloista.

Milloin ja miten palot alkoivat?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt käynnissä oleva maastopalokausi alkoi elokuun ja syyskuun vaihteessa. Australian keväät ja kesät ovat kuivia ja kuumia, mikä luo maastopaloille edellytykset levitä. Niin on käynyt tänäkin vuonna.The Sydney Morning Herald -lehden mukaan maastopalot levisivät hallitsemattomiksi Wollemin kansallispuiston alueella 26. lokakuuta, kun salama iski suositun turistikohteen Blue Mountains -vuoriston seinämään. Oli lämmintä, kuivaa ja tuulista.Gospers Mountain -vuoren juureen iskenyt salama sytytti tulipalon. Siitä tuli Australian historian suurimman, yhdestä syttymispisteestä leimahtaneen palon keskus. Australialaissanomalehti on nimennyt Gospers Mountain -vuorelta levinneen maastopalon ”hirviöksi”. https://www.smh.com.au/national/nsw/the-monster-a-short-history-of-australia-s-biggest-forest-fire-20191218-p53l4y.html Lehden mukaan lokakuun lopussa syttynyt maastopalo on tuhonnut seitsemän kertaa Singaporen kokoisen alueen. Australialaisen televisiokanavan ABC:n https://www.abc.net.au/news/science/2019-11-20/bushfire-ignition-source-how-we-know/11701132#lightbox-content-lightbox-13 mukaan suuri osa maastopaloista lähteekin leviämään vahingossa, esimerkiksi juuri salaman iskun tai roskien polttamisen seurauksena. Myös junista tai voimajohdoista voi syttyä paloja. Junista voi esimerkiksi kimmota kipinöitä, jotka leimahtavat osuessaan kuivaan maastoon.Paloja sytytetään myös tahallaan. Vuonna 2009 Australian kriminologinen instituutti arvioi https://aic.gov.au/publications/bfab/bfab059 , että 13 prosenttia maastopaloista on sytytetty tietoisesti. Lisäksi 37 prosentissa paloista syttymissyy oli ”epäilyttävä”.

Miten laajalle maastopalot ovat levinneet?

Tuhoisimmat maastopalot ovat keskittyneet etenkin Australian itärannikolle, mutta tulipaloja on muuallakin maassa. Eniten paloista on kärsinyt Uuden Etelä-Walesin alue, jossa jopa 1 000 kotia on tuhoutunut, kertoo brittilehti The Guardian https://www.theguardian.com/australia-news/2019/dec/25/factcheck-why-australias-monster-2019-bushfires-are-unprecedented . Osavaltiossa sijaitseva Balmoralin kylä tuhoutui viime viikolla lähes kokonaan.Pelkästään Uudessa Etelä-Walesissa maastoa on palanut yli kolmen miljoonan hehtaarin edestä. Se on paljon enemmän kuin aiempina vuosina.Vapaaehtoisuuteen perustuvan Rural Fire Service -palokunnan (RFS) tiedottajan Angela Burfordin https://www.hs.fi/haku/?query=angela+burfordin mukaan viime vuosina maastopalot ovat aiheuttaneet Uudessa Etelä-Walesissa 280 000 hehtaarin kausittaiset tuhot.”Tänä vuonna olemme jo 3,41 miljoonassa hehtaarissa, ja [maastopalo]kausi on vasta puolessavälissä”, Burford sanoi The Guardianille https://www.theguardian.com/australia-news/2019/dec/24/australian-bushfires-the-story-so-far-in-each-state Maastopaloja on syttynyt myös Queenslandin, Victorian ja Etelä-Australian osavaltioissa.Queenslandissa maata on palanut syyskuusta lähtien noin 250 000 hehtaarin edestä. Osavaltiossa on tällä viikolla kuitenkin ollut aiempaa kosteampaa, mikä on hillinnyt paloja, kertoo The Guardian https://www.theguardian.com/australia-news/2019/dec/24/australian-bushfires-the-story-so-far-in-each-state Victorian osavaltiossa on palanut pinta-alaltaan hieman Oulua pienempi alue. Viime viikon perjantaina Etelä-Australiassa raivosi tuhoisa palo, joka nieli alleen 86 kotia ja 500 ulkorakennusta. Kuluvan maastopalokauden aikana noin 54 000 hehtaaria alueesta on palanut poroksi.Myös Länsi-Australiassa on roihunnut syksyllä. Marraskuusta lähtien osavaltiossa on palanut noin 1,2 miljoonaa hehtaaria maata. Maastopalokausia osataan odottaa myös Länsi-Australiassa, mutta käynnissä oleva kausi on kestänyt poikkeuksellisen pitkään.

Miksi palot jatkuvat yhä?

Australiassa on ollut syksyllä ja talvella poikkeuksellisen kuivaa ja kuumaa.Maan lämpötilaennätykset paukkuivat viime viikolla kahdesti. Viime tiistaina mitattiin kaikkien aikojen korkein vuorokauden keskilämpötila, 40,9 astetta. Aiempi ennätys, 40,3 astetta, oli vuodelta 2013.Ennätyksestä seuraavana päivänä, viime keskiviikkona, päivän vanha lämpötilaennätys rikkoontui. Uusi ennätys oli 41,9 astetta.Palot lähtivät ennätyshelteistä uusille kierroksille. Kuluvalla viikolla kuumuus on hieman helpottanut, mutta ensi viikolla lämpötilojen odotetaan jälleen kohoavan ja palojen voimistuvan.Palot ovat päässeet leviämään alueille, joita ei ole aivan yksinkertaista sammuttaa. Esimerkiksi Blue Mountains -vuoriston alueella riehuvat palot ovat hankalia palomiehille. Vuoristoisessa ja metsäisessä maastossa on haastavaa edetä ilman liekkejäkin.

Kuka paloja sammuttaa?

Suurta osaa paloista sammuttaa vapaaehtoinen palokunta, Rural Fire Service (RFS). Perjantaina Uudessa Etelä-Walesissa yli 100 maastopalon sammutustöihin osallistui yli 1 500 vapaaehtoista, kertoo The Sydney Morning Herald https://www.smh.com.au/national/nsw/firefighters-strengthen-lines-before-day-of-most-concern-20191227-p53n53.html Paloa sammuttaville vapaaehtoisille ei makseta työstä palkkaa. Viime viikolla paloissa kuoli kaksi vapaaehtoista palomiestä, minkä jälkeen Australiassa on keskusteltu siitä, pitäisikö hengenvaarassa työskentelevien vapaaehtoisten saada korvausta työstään – etenkin, kun palojen sammuttaminen estää heitä käymästä päivätöissä ja saamasta palkkaa.Korvauksen maksamista ovat vaatineet tuhansia Uuden Etelä-Walesin vapaaehtoisia palomiehiä edustava järjestö ja Australian työväenpuolue. The Sydney Morning Herald kertoi https://www.smh.com.au/politics/federal/rfs-boss-rejects-calls-for-firefighters-to-be-compensated-20191224-p53mnz.html kuitenkin tiistaina, että RFS:n päällikkö Shane Fitzsimmons https://www.hs.fi/haku/?query=shane+fitzsimmons torjui ajatuksen siitä, että vapaaehtoisille maksettaisiin palkkaa. Hänen mukaansa korvauksen maksaminen veisi pohjan vapaehtoisuuteen perustuvalta palokunnalta.

Riittääkö vesi?

Maastopalot uhkaavat miljoonakaupunki Sydneyn juomavesivarantoja, viranomaiset varoittivat perjantaina.Kaksi maastopaloa riehui tuolloin lähellä Warragamban patoa, jonka kautta saa juomavetensä 80 prosenttia Sydneyn viidestä miljoonasta asukkaasta. Pelastusviranomaiset työskentelevät ympäri vuorokauden, jotta infrastruktuuri saataisiin suojattua paloilta.Palot voivat vaarantaa vesivarantoja kahdella tavalla. Tuli voi vahingoittaa pumppaamoja ja vesijohtoja. Rankkasateen sattuessa paloista syntynyt tuhka voi saastuttaa vesivarantoja.

Miten paljon hiilidioksidia paloista on syntynyt? Mikä on palojen vaikutus ilmastoon?

Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin palot ovat elokuun alusta lähtien aiheuttaneet noin 306 megatonnin hiilidioksidipäästöt. Se on yli puolet Australian vuotuisista hiilidioksidipäästöistä. Luvut perustuvat Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan satelliittimittauksiin.Australiassa on pitkään ajateltu, että vuosittain toistuvat maastopalot eivät pitkällä aikavälillä lisää hiilidioksidin kokonaismäärää ilmakehässä. Tämä perustuu siihen, että palaneille alueille uudelleen kasvava kasvillisuus ja puut sitovat vuosien tai vuosikymmenten kuluessa yhtä paljon hiilidioksidia kuin paloissa on vapautunut.Nyt tutkijat kuitenkin varoittavat, että kuivuudesta pahoin kärsineet metsät eivät enää kykene sitomaan kaikkea paloissa syntynyttä hiilidioksidia ja metsien kyky toimia hiilinieluina on voinut vaarantua. Tämänvuotiset palot ovat lisäksi olleet poikkeuksellisen laajoja, eli kasvillisuuden toipumiseen kuluu joka tapauksessa selvästi tavallista kauemmin. Kaikki metsät eivät välttämättä palaa entiselleen.Tämä tarkoittaisi, että ilmakehään jäisi pysyvästi aiempaa suurempi määrä ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia.Koko maailmassa maastopaloista aiheutui vuoden yhdentoista ensimmäisen kuukauden aikana noin 6 735 megatonnin hiilidioksidipäästöt, laskee EU:n satelliittiohjelma Copernicus https://community.windy.com/topic/10516/copernicus-report-did-2019-really-bring-us-an-unusual-number-of-wildfires

Mikä on ilmastonmuutoksen yhteys paloihin?

Australian ilmatieteen laitoksen mukaan ilmastonmuutos on lisännyt äärimmäisiä hellejaksoja ja voimistanut luonnonkatastrofeja, kuten kuivuutta. Tutkijat ovat jo pitkään varoittaneet, että kun ilmasto lämpenee ja kuivuus lisääntyy, maastopaloista tulee aiempaa yleisempiä ja voimakkaampia.Australian keskilämpötila on noussut noin asteen pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna. Maastopalot ovat tähänkin asti olleet jokavuotisia. Nyt ne alkavat aiempaa aikaisemmin syksyllä ja ovat aiempaa vaarallisempia.

Millaisia terveysriskejä paloista aiheutuu?

Maastopalot ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimmista pienhiukkasten lähteistä. Palot voivat heikentää merkittävästi ilmanlaatua satojen kilometrien päässä.Pienhiukkaset eli halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoiset kiinteät hiukkaset ovat merkittävä terveysongelma, koska ne pääsevät pienen kokonsa takia keuhkorakkuloihin asti. Mitä pienempiä hiukkaset ovat, sitä syvemmälle elimistöön ne menevät.Pienhiukkaset aiheuttavat muun muassa keuhkoahtaumatautia, keuhkosyöpää, sepelvaltimotautia ja astmaa. Niillä on haitallisia vaikutuksia myös sydän- ja verenkiertoelimistöön.Yleisimpiä haittoja ovat ärsytysoireet ja lievät hengityselinoireetkuten kurkun ja silmien kutina, nuha ja yskä. Herkimpiä ovat hengityselinsairaat ja pienet lapset.

Voiko Australiaan matkustaa?

Viranomaiset antoivat joulun alla matkustusvaroituksia Uuden Etelä-Walesin ja Etelä-Australian osavaltioihin ja kehottivat ihmisiä siirtämään matkasuunnitelmiaan. Teitä ja moottoriteitä on ollut suljettuina palojen takia.Suomen ulkoministeriö kehottaa Australiaan matkustavia noudattamaan tavanomaista varovaisuutta ja seuraamaan viranomaisten tiedotuksia maastopaloista.

Millaista on Australian ilmastopolitiikka? Ovatko palot vaikuttaneet siihen?

Lähteet: BBC, The Guardian, Ilmatieteen laitos, The Sydney Morning Herald, Time, THL