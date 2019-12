Ulkomaat

Turisteja kuljettanut helikopteri putosi Havaijilla, kaikkien seitsemän kyydissä olleen uskotaan kuolleen

Torstaina

Maisemien

kadonnut turisteja kuljettanut helikopteri on löytynyt pudonneena Havaijilta, kertovat uutistoimistot.Helikopterin kyydissä oli yhteensä seitsemän ihmistä. Heistä kuusi löydettiin kuolleina turmapaikalta, joka sijaitsee Nā Palin rannikolla Kauain saarella. Kaikkien seitsemän uskotaan kuitenkin poliisi- ja paloviranomaisten mukaan kuolleen.Seitsemännen etsinnät jouduttiin uutistoimisto Reutersin mukaan keskeyttämään huonon sään vuoksi. Operaatiota on tarkoitus jatkaa lauantaina.katseluun tarkoitettu helikopteri katosi torstaina illalla, ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto etsi sitä perjantaina.Kyydissä oli yhteensä kuusi matkustajaa ja lentäjä. Turisteista kaksi oli paikallisen paloviranomaisen mukaan lapsia. Matkustajat olivat kahdesta eri perheestä.Onnettomuuden syy ei ollut vielä varhain lauantaina tiedossa. Alueella oli kuitenkin ollut ennen onnettomuutta huono sää.Viimeisimpien viiden vuoden aikana Havaijilla on tapahtunut ennen tätä onnettomuutta kahdeksan turistihelikopterionnettomuutta, kertoo Reuters. Niissä on kuollut yhteensä neljä ja loukkaantunut 18 ihmistä.