Ulkomaat

SVT: Syyrian armeija on ottanut kiinni al-Holin leiriltä pois salakuljetettuja ruotsalaisnaisia

Syyrian

Ruotsalainen

SVT:n