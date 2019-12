Ulkomaat

Brexit koittaa kuukauden kuluttua: Varomattomasta vaali­lupauksesta alkanut kansallinen kärsimys huipentuu vuo

Lontoo Piruileeko tuo mies äänestäjilleen, vai onko hän tosissaan? Tai ehkä kyseessä on vain taas yksi Boris Johnson -show. Kukin voi tehdä vilpittömyyden tasosta omat johtopäätöksensä. Vastuu on kuulijalla. On kahden viikon takainen lauantai, joulukuun 14. päivä.