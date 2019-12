Ulkomaat

Viittä ihmistä puukotettiin New Yorkin osavaltiossa juutalaisten hanukkajuhlassa

Useita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy