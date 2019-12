Ulkomaat

Trooppisessa Bangladeshissa on poikkeuksellisen kylmä, ainakin 50 ihmistä kuollut

Bangladeshissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kylmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy